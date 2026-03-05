Lở đất tại mỏ ở Congo khiến hơn 200 người thiệt mạng

Công nhân khai thác mỏ coltan ở Rubaya, Congo, tháng 5/2025 (Ảnh: AP)

Bộ Mỏ Congo cho biết vụ lở đất xảy ra vào ngày 3/3. Theo số liệu sơ bộ, hơn 200 người đã thiệt mạng, trong đó có khoảng 70 trẻ em. Nhiều người bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế ở thành phố Goma gần đó.

Một quan chức cấp cao của lực lượng AFC/M23 - nhóm kiểm soát mỏ này - đã đưa ra con số thương vong thấp hơn nhiều, nói rằng chỉ có 5 hoặc 6 người tử vong trong vụ lở đất tại mỏ.

Mỏ Rubaya sản xuất khoảng 15% lượng coltan (quặng kim loại quý, là nguyên liệu thiết yếu cho tụ điện trong điện thoại thông minh, máy tính, công nghệ quốc phòng) của thế giới. Coltan được sản xuất thành tantalum - kim loại chịu nhiệt được sử dụng rộng rãi trong điện thoại di động, máy tính, linh kiện hàng không vũ trụ và turbine khí.

Liên hợp quốc ước tính rằng chỉ riêng mỏ Rubaya đã chiếm khoảng 15% nguồn cung tantalum toàn cầu.

Thợ mỏ ở Congo làm việc thủ công trong điều kiện khó khăn và thường xuyên gặp nguy hiểm (Ảnh: Getty Images)

Địa điểm này đã nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân AFC/M23 từ năm 2024. Gần đây, mỏ Rubaya đã được thêm vào danh sách rút gọn các tài sản khai thác mỏ được chính phủ Congo chào bán cho Mỹ theo khuôn khổ hợp tác khoáng sản.

Thảm họa lở đất tại mỏ Rubaya xảy ra khoảng 1 tháng sau một vụ tai nạn khác tại cùng khu mỏ này khiến hơn 200 người thiệt mạng vào cuối tháng 1 năm nay.

Bộ Mỏ Congo lưu ý rằng khu vực khai thác mỏ trước đó đã được phân loại lại từ tháng 11/2025 là "vùng đỏ" - một chỉ định chính thức cấm khai thác và buôn bán khoáng sản.

Mưa lớn ở miền Đông Congo đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất và tai nạn khai thác mỏ ở khu vực này, trong đó các thợ mỏ thủ công làm việc trong điều kiện khó khăn và thường xuyên gặp nguy hiểm.