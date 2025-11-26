Sạt lở đất do lũ lụt vùi lấp một cặp mẹ con: Kinh hoàng khoảnh khắc bi thảm được ghi lại

Ngày 25/11, một người mẹ và con đã thiệt mạng sau khi ngôi nhà bị sạt lở đất vùi lấp tại Parombunan, thành phố Sibolga, Bắc Sumatra, Indonesia. Video ghi lại vụ sạt lở cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi “mẹ thiên nhiên” nổi giận trước sự sững sờ của người dân.

Nhiều khu vực ở Bắc Sumatra đã hứng chịu lũ lụt và sạt lở đất sau những trận mưa lớn liên tục từ thứ Bảy tuần trước (22/11) cho đến cuối ngày thứ Ba, 25 tháng 11 năm 2025. Đến sáng 26/11, ít nhất 10 người đã thiệt mạng do thiên tai.

Vụ lở đất ở thành phố Sibolga, Bắc Sumatra, Indonesia

7 khu vực ở Bắc Sumatra, Indonesia, đã bị lũ lụt và lở đất do mưa lớn kéo dài từ thứ cuối tuần trước đến nay. Lượng mưa lớn đã khiến nhiều con sông tràn bờ. Cơ quan Quản lý Thảm họa Khu vực Bắc Sumatra (BPBD) ghi nhận số thương vong ngày càng tăng trong bối cảnh nỗ lực sơ tán và tìm kiếm người dân mất tích.

Dựa trên dữ liệu của BPBD Bắc Sumatra, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt và lở đất là các huyện Trung Tapanuli và Nam Tapanuli. Đã có trường hợp tử vong tại 2 huyện này. 4 cư dân của làng Mardame, huyện Sitahuis, huyện Trung Tapanuli, được tìm thấy đã chết do bị chôn vùi trong một trận lở đất tại nhà riêng. Những người thiệt mạng là bà Dewi Hutabarat, một bà nội trợ, cùng với ba người con. Trong khi đó, 34 nạn nhân lũ quét ở Tapsel bị thương nặng và nhẹ.

"Hiện tại, một trạm bếp ăn công cộng dành cho nạn nhân thiên tai đang được triển khai tại Làng Batu Hula, nơi được coi là an toàn trước lũ lụt", ông Tuahta Ramajaya Saragih, Trưởng phòng BPBD Bắc Sumatra cho biết.

Một trận lở đất khác đã xảy ra tại một ngôi nhà ở Parsariran, làng Hapesong Baru, Batangtoru, khiến 7 người thương vong. Ba người trong số họ sống sót, bốn người còn lại vẫn bị chôn vùi trong trận lở đất và hiện đang được tìm kiếm. "Một trong số họ tên là Tika, cư dân của làng Hapesong Baru, đã được tuyên bố là đã tử vong", Saragih nói.

Tình hình lũ tại huyện Tapanuli tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia

Mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất liên tiếp tại Indonesia những ngày qua

Ông Saragih cho biết thêm, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Bắc Sumatra đã báo cáo thảm họa này với Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia với hy vọng rằng sự hỗ trợ của chính quyền trung ương sẽ củng cố nỗ lực của Cơ quan Quản lý Thảm họa Bắc Sumatra. "Cơ quan Quản lý Thảm họa Bắc Sumatra đã cử nhân sự hỗ trợ và lều bạt cứu trợ", ông nói.

Ngoài Tapteng và Tapsel, lũ lụt và lở đất cũng xảy ra ở nhiều nơi khác trong khu vực. Sông Aek Mahassan đã tràn bờ, nhấn chìm khoảng 60 ngôi nhà dân. Trong khi đó, hai điểm lở đất ở làng Robean đã ảnh hưởng đến hai ngôi nhà và khiến một gia đình bị thương.

Nguồn: Tempo