Thuê khách sạn cùng tình nhân nhưng bị mắc kẹt do lũ lụt, người đàn ông "đứng hình" khi được giải cứu

Tình hình lũ lụt tại Thái Lan không chỉ gây ra những thiệt hại về mặt con người và tài sản, mà còn phơi bày những bí mật "động trời" của một số cá nhân. Mới đây, một người đàn ông Malaysia đã bị lộ chuyện ngoại tình do... bị mắc kẹt trong khách sạn vì lũ lụt. Câu chuyện dở khóc dở cười này đã khiến MXH bình luận xôn xao.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc xảy ra tại Hat Yai, Thái Lan. Người phụ nữ, người đã phát hiện ra vụ việc, có nickname là psmommyhannah trên Threads, cho biết cô đã nhận được yêu cầu từ vợ của người đàn ông Malaysia, vốn là bạn học cũ của cô ở trường đại học. Người bạn này đang ở Thái Lan nên cô vợ đã nhờ đến xem tình hình của chồng mình ra sao.

Tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại Hat Yai, Thái Lan.

Vợ của người đàn ông này tưởng rằng chồng mình đang đi công tác ở Thái Lan và mắc kẹt trong khách sạn với ba đồng nghiệp nam khác. Tuy nhiên sự thật là người chồng đã ở cùng một người phụ nữ khác trong cùng khách sạn và thậm chí còn giới thiệu cô này là "vợ" mình.

Người phụ nữ, có anh họ người Thái, ban đầu đã đi từ Bangkok đến Hat Yai trong chuyến đi tới Thái Lan của mình, nhưng buộc phải trở về nhà do lũ lụt. Cô đồng ý với yêu cầu và nhờ anh họ kiểm tra khách sạn nơi người đàn ông đang ở, với kế hoạch ban đầu là đưa anh ta đến một nơi an toàn hơn.

Khi đến nơi, nhân viên khách sạn xác nhận có bốn người đàn ông Malaysia đang ở trong khách sạn vì xe của họ bị kẹt trong lũ. Tuy nhiên, lễ tân khách sạn cũng tiết lộ rằng người đàn ông này cũng đã ở với một người phụ nữ được bốn ngày, người mà anh ta tự giới thiệu là vợ mình.

Trong khi đó, người vợ thật sự của anh ta vẫn đang ở Malaysia và vừa sinh đứa con thứ tư và đang ở cữ. Theo Says, người bạn này cho biết vợ của người đàn ông vẫn chưa biết về chuyện ngoại tình của chồng mình.

Trong bài đăng trên Threads, người bạn này đã kêu gọi mọi người hãy nghĩ đến gia đình trước khi làm bất cứ điều gì. "Các ông chồng, hãy biết thương vợ thương con nhé", cô viết.