Hệ thống điện Cuba tê liệt diện rộng sau sự cố bất ngờ

Phần lớn lãnh thổ Cuba đã rơi vào tình trạng mất điện sau khi một nhà máy nhiệt điện lớn bất ngờ ngừng hoạt động, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hệ thống điện quốc gia.

Công ty điện lực nhà nước Union Electrica (UNE) cho biết sự cố xảy ra hôm 4/3 và ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên cả nước, bao gồm cả thủ đô Havana. Nguyên nhân được xác định là do sự cố bất ngờ tại nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, nằm cách Havana khoảng 100 km về phía đông.

Ảnh: Reuters

Sự cố khiến nguồn điện bị cắt trên diện rộng, từ tỉnh Pinar del Rio ở cực tây cho tới tỉnh Camaguey ở khu vực trung đông của Cuba. Tại tỉnh Las Tunas ở phía đông, một số trạm biến áp cũng gặp trục trặc, khiến nhiều khu vực tiếp tục mất điện, chỉ còn các tỉnh xa nhất phía đông vẫn duy trì được nguồn điện.

Theo ông Roman Perez, giám đốc kỹ thuật của nhà máy Antonio Guiteras, việc sửa chữa có thể mất từ ba đến bốn ngày. Các kỹ sư đang tập trung khắc phục sự cố ở bộ phận quá nhiệt của lò hơi và xử lý các điểm rò rỉ trong hệ thống.

Cuba đã nhiều lần trải qua các đợt mất điện quy mô lớn trong những năm gần đây, ngay cả trước khi nguồn cung dầu bị siết chặt. Tuy nhiên, tình hình hiện nay càng trở nên nghiêm trọng khi nguồn cung nhiên liệu cho đảo quốc Caribe này ngày càng bị hạn chế.

Ảnh: Reuters

Chính quyền Mỹ đã gia tăng sức ép nhằm hạn chế các chuyến hàng dầu tới Cuba, đặc biệt là từ Venezuela, một trong những nhà cung cấp nhiên liệu lớn của Havana.

Tại Havana, nơi người dân vốn quen với tình trạng cắt điện luân phiên do chính sách phân bổ điện năng, nhiều người vẫn cố gắng thích nghi với sự cố lần này. Một số đèn giao thông và cửa hàng vẫn hoạt động nhờ sử dụng máy phát điện hoặc hệ thống pin mặt trời.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận tình trạng này. “Việc toàn bộ hệ thống điện quốc gia tắt hoàn toàn không thể coi là bình thường,” Arian Mendoza, một kỹ sư 28 tuổi sống tại Havana, cho biết.

Sự cố cũng khiến chương trình truyền hình quốc gia Cuba bị gián đoạn. Bản tin thời sự phát sóng lúc 13h đã bắt đầu muộn hơn nửa giờ so với lịch trình vì mất điện.

“Chúng tôi không thể liên lạc hay xem tin tức vì không thể bật tivi,” Angeli Aviles, một sinh viên 18 tuổi ở Havana, nói.

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nhà máy nhiệt điện Felton 1 tại tỉnh Holguin ở phía đông Cuba vẫn tiếp tục hoạt động, theo thông tin từ Bộ Năng lượng nước này.

Tình trạng thiếu nhiên liệu đã buộc chính phủ Cuba phải cắt giảm nhiều dịch vụ thiết yếu như thu gom rác thải và giao thông công cộng. Trước giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung bấp bênh, một số người dân đã lắp đặt pin mặt trời trên nhà hoặc phương tiện để duy trì nguồn điện sinh hoạt.

Ngoài ra, Mexico, một nguồn cung dầu thay thế cho Venezuela, cũng tuyên bố sẽ ngừng cung cấp dầu cho Cuba sau khi Mỹ cảnh báo có thể áp thuế đối với các quốc gia bán dầu cho Havana.

Nguồn: Reuters