Tranh cãi quanh ảnh phục dựng Võ Tắc Thiên: Thần thái sao mà Lý Thế Dân lạnh nhạt, Lý Trị say mê cả đời?

Dung mạo khác xa hình dung trong phim ảnh của Võ Tắc Thiên

Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, Võ Tắc Thiên thường được xây dựng như một tuyệt sắc giai nhân với vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ. Tuy nhiên, những bức ảnh phục dựng bằng AI gần đây dựa trên tư liệu lịch sử và dữ liệu nhân chủng học lại cho thấy một hình ảnh có phần khác biệt.

Khuôn mặt của bà thường được mô tả với trán rộng, xương mày rõ, ánh mắt sắc và cằm vuông. Thần thái tổng thể không phải kiểu mềm mại, mà mang vẻ mạnh mẽ và uy nghiêm. Không ít người sau khi xem đã nhận xét rằng hình ảnh này phù hợp hơn với khí chất của một nhân vật từng nắm quyền lực tối cao trong lịch sử Trung Hoa.

Trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, Võ Tắc Thiên thường được xây dựng như một tuyệt sắc giai nhân với vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ. (Ảnh: Sohu)

Theo sử sách, Võ Tắc Thiên nhập cung năm 14 tuổi và được Đường Thái Tông Lý Thế Dân phong làm Tài nhân, ban tên Võ Mỵ. Tuy vậy, trong suốt 12 năm ở hậu cung của vị hoàng đế này, bà không được sủng ái và cũng không sinh con.

Điều này không có nghĩa bà không đẹp. Cựu Đường thư từng mô tả Võ Tắc Thiên là người "dung mạo đẹp đẽ". Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng vẻ đẹp của bà không phải kiểu dịu dàng, nhu thuận vốn được Lý Thế Dân ưa thích.

Là vị hoàng đế khai quốc với cả đời chinh chiến, Lý Thế Dân về cuối đời lại đặc biệt coi trọng những người phụ nữ hiền hòa và đoan trang. Người ông yêu sâu đậm nhất là Trưởng Tôn hoàng hậu vốn nổi tiếng nhân hậu và điềm đạm. Sau này, người được sủng ái là Từ Huệ, cũng là một phụ nữ tài hoa và tính tình ôn hòa.

Võ Tắc Thiên lại nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ. (Ảnh: Sohu)

Trong khi đó, Võ Tắc Thiên lại nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ. Một giai thoại trong sử sách kể rằng khi bàn về việc thuần phục ngựa, bà từng nói cần ba thứ: roi sắt, búa sắt và dao găm nếu con ngựa không chịu phục thì có thể giết.

Câu nói thể hiện sự quyết đoán, nhưng cũng khiến Lý Thế Dân có phần dè chừng. Trong mắt ông, một người phụ nữ quá mạnh mẽ có thể không phù hợp với vai trò hậu cung.

Ngoài ra, vào những năm cuối đời, Lý Thế Dân còn nghe lời sấm truyền rằng "nữ chủ họ Võ sẽ thay thế thiên hạ". Vì vậy, ông càng có xu hướng giữ khoảng cách với những người phụ nữ mang họ Võ.

Điều khiến Lý Trị say mê lại chính là khí chất ấy

Trái với thái độ dè chừng của Lý Thế Dân, con trai ông – Đường Cao Tông Lý Trị lại dành cho Võ Tắc Thiên sự tin tưởng và tình cảm đặc biệt.

Nhiều nhà sử học cho rằng điều này phần nào xuất phát từ tính cách của vị hoàng đế trẻ. Lý Trị được đánh giá là người ôn hòa, thậm chí có phần do dự. Từ nhỏ ông đã sống dưới cái bóng quá lớn của cha mình là Lý Thế Dân.

Khác với cha mình, Đường Cao Tông Lý Trị lại dành cho Võ Tắc Thiên sự tin tưởng và tình cảm đặc biệt. (Ảnh: Sohu)

Sau khi lên ngôi, quyền lực của ông lại bị các đại thần như Trưởng Tôn Vô Kỵ chi phối. Trong bối cảnh đó, Lý Trị dường như cần một người có thể hỗ trợ và chia sẻ gánh nặng quyền lực.

Võ Tắc Thiên không chỉ thông minh mà còn thể hiện khả năng kết hợp giữa sự mềm mỏng và quyết đoán. Bà có thể viết thơ bày tỏ tình cảm, nhưng cũng thể hiện năng lực xử lý chính sự và tham gia vào các vấn đề triều đình.

Chính sự "cương nhu kết hợp" ấy khiến Lý Trị ngày càng tin tưởng bà.

Theo ghi chép lịch sử, ông bất chấp nhiều phản đối để lập Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu. Về sau, bà còn được tham gia vào việc xử lý triều chính. Giai đoạn này từng được sử sách gọi là "nhị thánh lâm triều", khi hoàng đế và hoàng hậu cùng tham gia quyết định nhiều vấn đề quốc gia.

Võ Tắc Thiên không chỉ thông minh mà còn thể hiện khả năng kết hợp giữa sự mềm mỏng và quyết đoán. (Ảnh: Sohu)

Sự tin tưởng ấy sau này trở thành nền tảng giúp Võ Tắc Thiên từng bước nắm giữ quyền lực, để rồi cuối cùng trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Nhìn lại câu chuyện này, nhiều người cho rằng điều tạo nên sự khác biệt không phải chỉ là dung mạo của Võ Tắc Thiên, mà còn là hoàn cảnh và nhu cầu của hai vị hoàng đế.

Nếu Lý Thế Dân cần một người phụ nữ hiền hòa để giữ yên hậu cung, thì Lý Trị lại cần một người có thể cùng ông chia sẻ quyền lực. Và Võ Tắc Thiên, với cá tính mạnh mẽ và trí tuệ sắc sảo, đã trở thành người phù hợp với lựa chọn ấy.

