Trung Quốc xây dựng "xã hội thân thiện với sinh đẻ", ứng phó già hóa dân số

Ngày 5/3, Trung Quốc công bố nước này sẽ xây dựng một "xã hội thân thiện với sinh đẻ" trong vòng 5 năm tới. Hiện nay, Trung Quốc đang có hơn 1,4 tỷ dân, đông thứ 2 thế giới, chỉ sau Ấn Độ. Tuy nhiên, thực tế là trong 4 năm qua, dân số Trung Quốc đã giảm liên tục và tình trạng già hóa dân số diễn ra nhanh chưa từng có.

Dự báo, số người trên 60 tuổi ở Trung Quốc sẽ lên tới 400 triệu người vào năm 2035. Theo đó, số dân trên 60 tuổi ở Trung Quốc sẽ đông tương đương với tổng dân số của 2 nước Mỹ và Italy cộng lại chỉ sau chưa đến 10 năm tới. Đây không chỉ là vấn đề về dân số mà còn là bài toán khó về an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Do đó, Trung Quốc đã vừa công bố loạt giải pháp mang tính chiến lược để điều chỉnh lại cơ cấu dân số của nước này, ứng phó già hóa dân số.

(Ảnh: N-IUSSP)

Theo báo cáo của chính phủ Trung Quốc được công bố hôm 5/3 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Trung Quốc cho biết sẽ xây dựng một "xã hội thân thiện với sinh đẻ" trong vòng 5 năm tới. Bắc Kinh đồng thời cam kết giải quyết những lo ngại về việc làm, thu nhập, giáo dục, chăm sóc y tế và nhà ở. Đây là những yếu tố được xem là rào cản khiến nhiều cặp vợ chồng trì hoãn sinh con.

Trung Quốc nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy "việc làm đầy đủ, chất lượng cao", cải thiện hệ thống phân phối thu nhập và hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội. Đồng thời, chính phủ nước này sẽ thúc đẩy thái độ tích cực hơn đối với hôn nhân và sinh con, tăng cường hỗ trợ nhà ở cho gia đình có trẻ nhỏ, nâng cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - đặc biệt trong giai đoạn đầu thai kỳ, cũng như tăng cường phòng ngừa và điều trị dị tật bẩm sinh.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách giáo dục mầm non miễn phí, mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập. Chi ngân sách cho giáo dục cũng được yêu cầu duy trì ở mức trên 4% GDP.