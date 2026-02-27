7 cặp vợ chồng góp 10 triệu đồng/tháng thuê biệt thự cùng dưỡng già, thoải mái sống chung nhờ thống nhất 1 quy tắc!

Vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cái khi về già, 7 cặp vợ chồng lớn tuổi ở Trung Quốc quyết định rủ nhau thuê hai căn biệt thự cùng sinh sống và an hưởng tuổi xế chiều.

Là một quốc gia phát triển nhanh, nhịp sống tại Trung Quốc luôn hối hả, khiến nhiều người trẻ bận rộn với công việc và áp lực mưu sinh. Thấu hiểu điều đó, không ít người cao tuổi đã tìm ra một cách sống mới vừa giảm bớt gánh nặng cho con cháu, vừa giữ được sự tự do và niềm vui tuổi già: sống chung với bạn bè thân thiết. Mô hình này ngày càng được nhiều người cao tuổi lựa chọn, khi họ tìm đến nhau, kết bạn và cùng thuê nhà để sống lâu dài như một đại gia đình.

Ông bà Liu, 73 tuổi, sống tại Bắc Kinh chia sẻ, vợ chồng ông bà cùng 6 cặp vợ chồng bạn thân đã thống nhất chuyển ra khu ngoại ô yên tĩnh. Do tất cả đều có lương hưu ổn định, mỗi người trích khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) từ khoản lương hưu 5.000–6.000 tệ mỗi tháng để thuê hai căn biệt thự liền kề làm nơi sinh hoạt chung.

Ý tưởng sống cùng nhau xuất phát từ thực tế nhiều người cao tuổi cảm thấy cô đơn tại thành phố lớn, khi con cái bận rộn và ít có thời gian chăm sóc cha mẹ. Trong khi đó, các viện dưỡng lão lại khiến họ cảm thấy gò bó, thiếu tự do trong sinh hoạt hằng ngày.

“Con cái chúng tôi rất bận rộn nên không thể lúc nào cũng ở bên cha mẹ. Vì vậy, tốt hơn hết là tìm một nơi để chúng tôi có thể nương tựa và giúp đỡ lẫn nhau,” bà Liu chia sẻ.

Hai căn biệt thự mà nhóm bạn thuê nằm ở vị trí thuận tiện giao thông, gần thành phố và dễ dàng di chuyển sang các địa phương khác. Khu vực này cũng gần bệnh viện, siêu thị và các dịch vụ thiết yếu, giúp các cụ dễ dàng đi lại, mua sắm hoặc về thăm con cháu. Hàng tháng, con cháu của các gia đình cũng thường xuyên ghé thăm.

Để thuận tiện sinh hoạt, nhóm còn thuê một đầu bếp và một quản gia hỗ trợ việc ăn uống và chăm sóc nhà cửa. Đồng thời, họ cũng thống nhất một số quy định nhằm đảm bảo mỗi người vẫn có không gian riêng và cảm thấy thoải mái khi sống chung. Chẳng hạn, nếu một người gặp vấn đề sức khỏe như tim mạch hay huyết áp, những người khác không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn mà chỉ hỗ trợ trong khả năng, tránh tạo áp lực cho nhau.

Với các cặp vợ chồng lớn tuổi này, mỗi ngày trôi qua đều mang lại niềm vui mới khi họ cùng nhau trồng rau, làm vườn, hát karaoke hay tổ chức những bữa tiệc nhỏ ngoài trời.

Ông Wang Weidong, chủ của hai căn biệt thự, cho biết điều quan trọng nhất để người cao tuổi có thể sống hòa thuận dưới cùng một mái nhà là sự cởi mở, hòa đồng và tinh thần tích cực. Ông mong rằng những người thuê nhà đều là những người lạc quan, có sức khỏe ổn định và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống với nhau.

Được biết, Trung Quốc hiện đã bước vào giai đoạn già hóa sâu, với khoảng 18% dân số từ 60 tuổi trở lên, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về các mô hình sống và chăm sóc tuổi già đa dạng hơn ngoài gia đình truyền thống. Trong khi trước đây người cao tuổi thường sống cùng con cháu, mô hình này đang thay đổi nhanh chóng. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hộ gia đình “tổ ấm trống” ngày càng tăng và nnhiều người già sống độc lập hoặc chỉ sống với bạn đời thay vì nhiều thế hệ chung nhà.

Chính sự thay đổi này đã thúc đẩy sự xuất hiện của các mô hình sống chung tuổi già, trong đó người cao tuổi góp tiền thuê nhà hoặc sống theo dạng cộng đồng nhỏ để hỗ trợ lẫn nhau, thay cho việc phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hoặc viện dưỡng lão. Các nghiên cứu về nhà ở người cao tuổi tại Trung Quốc cho thấy mô hình “senior co-housing” (nhà ở tập thể cho người cao tuổi) đang nổi lên như một loại hình dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu vừa độc lập vừa có kết nối xã hội của người già.

Dù còn mới mẻ, xu hướng dưỡng già tập thể đang được xem là một trong những giải pháp tiềm năng cho xã hội Trung Quốc khi số người cao tuổi tiếp tục tăng nhanh và mô hình gia đình truyền thống dần thay đổi. Các chuyên gia cho rằng dưỡng già tập thể có thể mang lại lợi ích về tinh thần và sức khỏe nhờ sự tương tác xã hội thường xuyên, đồng thời giúp người cao tuổi duy trì tính độc lập.

Tuy nhiên, mô hình này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí, chăm sóc y tế và sự khác biệt về lối sống giữa các thành viên. Không ít nhóm bạn đã tan rã sau một thời gian ngắn ở chung vì mâu thuẫn tiền bạc, thói quen sinh hoạt. ﻿

Theo: Sohu, Baidu