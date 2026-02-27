Tài khoản nghi của nữ nghi phạm tăng hơn 11.000 follow sau khi bị bắt

Theo truyền thông Hàn Quốc, nghi phạm mang họ Kim đã bị bàn giao cho cơ quan công tố ngày 19/2 với các cáo buộc gồm giết người, gây thương tích nghiêm trọng và vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy. Cảnh sát Đồn Gangbuk, Seoul, từ chối công khai danh tính, tuổi và hình ảnh của nghi phạm.

Hình ảnh nữ nghi phạm thời điểm bị bắt giữ

Căn cứ theo Luật Công khai Thông tin Cá nhân của Nghi phạm Phạm tội Nghiêm trọng, cơ quan chức năng chỉ được tiết lộ danh tính khi đáp ứng các điều kiện pháp lý nghiêm ngặt, như phục vụ lợi ích công cộng hoặc ngăn ngừa nguy cơ tái phạm. Theo tờ The Korea Herald, cảnh sát nhận định vụ việc chưa đủ điều kiện để triệu tập hội đồng xem xét công khai thông tin.

Tuy nhiên, ngay sau quyết định này, nhiều bài đăng trên các diễn đàn trực tuyến bắt đầu lan truyền thông tin được cho là tiết lộ danh tính nghi phạm. Một tài khoản Instagram bị nghi thuộc về Kim nhanh chóng bị chia sẻ rộng rãi. Một bài viết thu hút lượng xem lớn còn đăng tải tên, tuổi, hình ảnh và thông tin học vấn của cô.

Theo The Korea Herald, một trong những bức ảnh trên tài khoản nói trên được cho là đăng tải không lâu sau khi nạn nhân thứ hai tử vong. Lượng người theo dõi vì thế tăng từ khoảng 200 lên gần 10.000 chỉ trong khoảng 10 ngày và hiện ở mức khoảng 11.700.

Dùng chatGPT lên kế hoạch sát hại 3 người đàn ông

Theo cáo buộc, các sự việc xảy ra từ tháng 12/2025 đến đầu tháng 2/2026. Cảnh sát cho biết Kim bị nghi đã pha thuốc an thần nhóm benzodiazepine vào đồ uống và đưa cho 3 người đàn ông ngoài 20 tuổi trong 3 lần khác nhau.

Vụ việc đầu tiên được cho là xảy ra ngày 14/12 tại một quán cà phê ở Namyangju, tỉnh Gyeonggi. Người đàn ông này được cho là đang hẹn hò với Kim đã uống phải đồ uống có pha thuốc và bất tỉnh trong 2 ngày, sau đó hồi phục.

Hai vụ việc tiếp theo xảy ra tại các nhà nghỉ ở quận Gangbuk, Seoul, vào các ngày 28/1 và 9/2. Cả hai người đàn ông trong những vụ này đều tử vong.

Quá trình điều tra còn phát hiện nghi phạm từng tìm kiếm trên ChatGPT thông tin về việc trộn thuốc ngủ với rượu và liều lượng có thể gây tử vong trước khi các vụ việc xảy ra. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ khả năng có thêm nạn nhân khác.

Ảnh: @shanghaidaily/X

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim khai rằng cô cho các nạn nhân dùng thuốc nhằm khiến họ ngủ sau khi xảy ra tranh cãi.

Sau khi tài khoản mạng xã hội bị cho là của nghi phạm bị lan truyền, hàng nghìn bình luận đã xuất hiện dưới các bài đăng.

Trong khi nhiều ý kiến lên án hành vi bị cáo buộc, một số khác lại bày tỏ sự ngưỡng mộ dựa trên ngoại hình của cô. Có bình luận cho rằng cô “quá xinh đẹp để phạm tội”, kêu gọi giảm nhẹ hình phạt hoặc công khai tuyên bố ủng hộ, theo tờ The Chosun Daily.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cảnh báo những phản ứng như vậy có thể gây tổn thương thứ cấp cho gia đình các nạn nhân, khi vô tình làm giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc.

Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành đánh giá tâm lý đối với nghi phạm trong kỳ nghỉ Tết Âm lịch vừa qua. Kết quả dự kiến được công bố trong những ngày tới. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Nguồn: mothership, koreaboo