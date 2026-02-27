Thành phố bị 1 loài động vật khổng lồ xâm chiếm, người dân sợ hãi phải cầu cứu cơ quan chức năng

Mới đây, mối lo ngại về sự an toàn đang gia tăng ở thành phố Nakhon Ratchasima - thủ phủ của tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan sau khi hàng loạt những con kỳ đà nước dài tới vài mét xuất hiện dọc theo một hào nước trong thành phố. Chúng còn xâm nhập vào một chợ gần đó, khiến người dân kêu gọi các cơ quan chức năng quản lý hãy can thiệp ngay lập tức.

Hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 2, các phóng viên đã đến khu vực hào nước phía sau Chợ Thành phố số 5, được người dân địa phương gọi là Talat Pratu Phi, thuộc thành phố Nakhon Ratchasima, sau khi có báo cáo rằng những con kỳ đà nước đã xuất hiện để tìm kiếm thức ăn.

Số lượng kỳ đà được cho là khác nhau tùy từng khu vực, với một số đoạn được cho là có từ 200 đến 300 con, bao gồm một số con có kích thước rất lớn mà người dân cho biết thường đi lang thang dọc đường và đến gần nhà cửa và các cửa hàng trong chợ.

Những con kỳ đà nước khổng lồ xuất hiện ở một hào nước, khiến người dân sợ hãi.

Một số cư dân cho biết kỳ đà đã đến tiếp cận gần người dân đến mức gây ra sự lo ngại. Ngay cả khi chưa có báo cáo về các vụ tấn công, người dân địa phương cho biết sự hiện diện của chúng ở những khu vực công cộng đông đúc vẫn làm dấy lên mối lo ngại về an toàn, đặc biệt là đối với trẻ em và người già.

Những con kỳ đà nước ở đây còn được cho ăn nên ngày càng bạo dạn.

Người dân địa phương cũng chỉ ra rằng loài này là động vật hoang dã được bảo vệ, điều này khiến việc bắt giữ hoặc di dời chúng trở nên phức tạp hơn. Một cư dân, bà Ramphoei, 57 tuổi, cho biết khu vực này từ lâu đã có rất nhiều kỳ đà nước, một số con to đến nỗi bà thấy chúng trông như những con cá sấu.

Bà nói thêm rằng lý do kỳ đà nước xuất hiện thường xuyên có thể liên quan đến việc một số người bán hàng ở chợ mang thức ăn đến cho chúng, điều này khiến chúng quen với con người và ít có khả năng bỏ chạy hơn.

Cư dân cho biết mặc dù hầu hết kỳ đà nước đều quay trở lại hào nước sau khi ăn, họ vẫn muốn các nhà chức trách xem xét các biện pháp để kiểm soát quần thể hoặc quản lý tình hình, cảnh báo rằng vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Được biết, kỳ đà nước là động vật khá nhút nhát và tránh người, nhưng có thể tấn công nếu bị dồn ép, đe dọa hoặc khi bảo vệ lãnh thổ. Vết cắn của chúng có thể gây thương tích nghiêm trọng và chứa độc tố yếu, hiếm khi tử vong nhưng cần được xử lý y tế một cách thích hợp.