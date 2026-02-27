Nhặt được vàng khi đi đánh cá, ngư dân mang đi kiểm tra thì sốc nặng

Một clip được đăng tải trên TikTok bởi Namo Ban Chang Tong Daeng So 0, một cửa hàng vàng bạc đá quý, đã lan truyền chóng mặt trên mạng.

Đoạn clip cho thấy một khách hàng mang đến một chiếc nhẫn cổ để bán. Khách hàng giải thích rằng khi đang đánh cá bằng lưới, họ đã kéo được những viên đá và đất có ánh vàng lấp lánh. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ra đây là những mảnh vàng. Do không chắc chúng có phải là vàng thật hay không, người đánh cá đã mang đến cửa hàng Namo để xác nhận.

Số vàng mà người đánh cá nhặt được.

Sau khi xem xét kỹ hơn, người thợ thủ công Namo cho biết các mảnh vàng trông giống như khung nhẫn, nhưng không phải là vàng hiện đại; chúng là vàng cổ và rất hiếm. Anh nhận định khả năng cao chúng là vàng. Kiểm tra bằng tia X cho thấy chúng chứa 65% vàng, cùng với một lượng nhỏ sắt, bạc và đồng.

Namo hỏi khách hàng nghĩ nó sẽ bán được bao nhiêu, khách hàng cho rằng nó sẽ bán được ít nhất 20.000 baht (16,7 triệu đồng). Namo liền xin phép được nấu chảy nó ra để kiểm tra và định giá.

Trước khi nấu chảy, số vàng nặng 8,5 gram. Sau khi nấu chảy, nó trở thành một cục vàng sáng bóng. Tia X cho thấy nó chứa 89% vàng, trị giá 35.716 baht (gần 30 triệu đồng). Điều này khiến khách hàng mỉm cười, coi đó như một phần thưởng cho chuyến đi câu cá của mình.