Vỡ mộng vì cơn sốt "vàng bình dân": 'Giá cao hơn 200% so với bình thường, biến thành đống "sắt vụn" chỉ sau 1 tháng

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Katty Mao, một người sống ở Thâm Quyến, Quảng Đông, gần như không tìm được người mua cho 500 thỏi đồng loại “đầu tư” mà cô gom vào hồi tháng 1. Khi đó, giá vàng và bạc tăng dựng đứng, khiến những khối đồng 1kg được đánh bóng sáng loáng bỗng trở thành một lựa chọn nghe có vẻ đầy hứa hẹn.

Mua mỗi thỏi với giá 160 nhân dân tệ (khoảng 23 USD), Mao chia sẻ: “Tôi biết đó là một canh bạc. Nhưng cảm giác sợ bỏ lỡ cơ hội lớn hơn mọi lo lắng.”

Trong 2 tuần gần đây, lời khuyên Mao nghe nhiều nhất là đem số đồng ấy bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Mao không phải là người duy nhất bị cuốn vào cơn sốt đầu cơ chóng vánh đối với kim loại công nghiệp này.

Giữa tháng 1, các quầy hàng tại Shuibei, khu chợ bán lẻ trang sức và kim loại quý lớn nhất Trung Quốc, bắt đầu bày bán những thỏi đồng 1kg. Các thỏi này được khắc chữ Hán để trông giống thỏi vàng hay bạc truyền thống, nhưng không có giấy chứng nhận như vàng bạc thật. Giá bán dao động từ 180 đến 300 nhân dân tệ/kg, thậm chí trên một sàn thương mại điện tử có nơi rao tới hơn 320 nhân dân tệ/kg.

Mức giá đó cao hơn tới 200% so với giá đồng giao ngay, vốn ở quanh mức 14.500 USD mỗi tấn vào cuối năm 2025.

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, đồng, từ một nguyên liệu công nghiệp bình thường, được “đóng gói” thành sản phẩm đầu tư rồi lại rơi về giá trị phế liệu. Động lực phía sau là tâm lý bất an của nhà đầu tư nhỏ lẻ Trung Quốc giữa bối cảnh giá vàng và bạc toàn cầu tăng vọt lịch sử.

Năm 2025, giá vàng tăng 65%, bạc tăng tới 144%. Đồng cũng leo hơn 40% nhờ nhu cầu cấp bách cho hạ tầng lưới điện phục vụ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tiêu tốn điện năng. Trong mắt nhiều người, đây có thể là “ngôi sao tiếp theo”.

Theo Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Economist Intelligence Unit, nguồn cung thỏi đồng đã “đánh trúng” tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư Trung Quốc vốn ưa chuộng tài sản hữu hình để tạo cảm giác an toàn, nhưng không đủ khả năng mua vàng hay bạc đang quá đắt đỏ.

Tuy nhiên, Xu cảnh báo đây là lựa chọn thiếu hợp lý. Đồng là kim loại công nghiệp, tính thanh khoản kém xa vàng bạc. Muốn có lãi, giá đồng phải tăng ít nhất gấp đôi, điều không dễ xảy ra trong ngắn hạn.

Tính đến ngày 24/2, đồng phế liệu được giao dịch quanh mức 88.000 nhân dân tệ mỗi tấn, tương đương khoản lỗ trên giấy tờ khoảng 45% với Mao và có thể còn lớn hơn với nhiều người khác.

Cơn sốt tại Shuibei nhanh chóng hạ nhiệt. Sau khi các thỏi đồng “đầu tư” gây chú ý trên truyền thông, đơn vị quản lý chợ đã ra lệnh cấm bán mặt hàng này từ khoảng ngày 20/1 với lý do duy trì “môi trường kinh doanh lành mạnh”.

Tuy vậy, lệnh cấm không hoàn toàn ngăn được hoạt động mua bán. Khi được hỏi, một chủ sạp nhanh chóng tiết lộ vẫn còn hàng trong kho và cho biết đã thực hiện vài giao dịch qua mạng xã hội, thậm chí đưa điện thoại ra chứng minh.

Song, với những người như Mao, lựa chọn “thoát hàng” lại rất hạn chế. Một nhân viên bán hàng họ Chen tại cửa hàng Yuepeng Gold ở Shuibei cho biết đồng không nằm trong danh mục kim loại họ thu mua. Ngay cả bạc, cửa hàng này cũng chỉ nhận nếu số lượng đủ lớn, vài trăm gram trở lên.

Trong khi đó, các ngân hàng đầu tư quốc tế vẫn lạc quan về triển vọng giá đồng năm nay. Deutsche Bank dự báo giá có thể đạt 13.000 USD/tấn trong quý II, còn Citi kỳ vọng lên 14.000 USD trong ba tháng tới, nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu từ AI. Hiện giá tại London quanh mức 13.000 USD.

Nhưng với Mao, bài học đã quá rõ ràng. Khi cố gắng rao bán ít nhất một thỏi đồng, cô nghe Yuki Li - một chủ sạp tại Shuibei, thở dài cho biết đang tính gửi cả đống đồng còn lại ra bãi phế liệu.

Theo SCMP﻿