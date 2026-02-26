Indonesia ban bố cảnh báo đỏ về mưa lũ khi mưa lớn liên tiếp nhiều ngày gây ra lũ quét và sạt lở đất trên đảo Bali, làm gián đoạn sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng tới các khu du lịch nổi tiếng.

Tại một số khu vực, nước sông dâng cao tràn bờ khiến nhiều tuyến phố và nhà dân bị ngập sâu tới 1m, làm hư hỏng nhiều đồ đạc và phương tiện. Tình trạng ngập lụt cũng xảy ra tại các khu nghỉ dưỡng đông khách, buộc lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng cao su để sơ tán người dân và du khách khỏi các khu vực bị cô lập.

Người dân dùng xuồng cao su sơ tán du khách qua tuyến phố ngập nước tại Legian Kuta, Bali, ngày 24/2/2026 (Ảnh: AFP)

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia đã ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất, tại một số địa phương, trong đó có đảo Bali.

Dự báo mưa lớn đến cực đoan có thể kéo dài đến hết ngày 27/2 tới, trong khi sóng tại vùng biển phía Nam có thể cao tới 4m, tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động vận tải biển và đánh bắt cá.