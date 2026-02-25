"Cảm xúc thật" của Vương phi Kate dành cho chị em Công chúa Beatrice - Eugenie: Thân thiết hay cảnh giác?

Vương phi xứ Wales, Catherine, không nghi ngờ gì nữa, đang là một trong những thành viên được yêu mến và kính trọng nhất của Hoàng gia Anh. Từ một cô gái thường dân, kể từ khi bước chân vào gia đình danh giá này qua cuộc hôn nhân với Thân vương William năm 2011, mức độ nổi tiếng và sự ủng hộ dành cho Kate dường như chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm sút.

Dù không sinh ra mang dòng máu xanh, Vương phi xứ Wales đã chứng minh mình hội tụ đủ mọi phẩm chất, sự kiên nhẫn và phong thái cần thiết để trở thành một Hoàng hậu mẫu mực và thành công trong tương lai. Không chỉ giành trọn trái tim của công chúng Anh quốc bằng sự thanh lịch và cống hiến không mệt mỏi, Kate còn được cho là rất được lòng các thành viên cốt cán trong Hoàng gia. Mối quan hệ thân thiết giữa cô với bố chồng Vua Charles, cũng như với người cô của William, Nữ công tước xứ Edinburgh, là điều ai cũng thấy rõ. Người ta cũng thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái giữa Kate, vợ chồng người em họ Zara và Mike Tindall, minh chứng cho việc cô thực sự hòa nhập và xây dựng được những mối quan hệ chân thành trong gia đình chồng.

Thế nhưng, bức tranh gia đình dường như lại có những mảng màu khác biệt khi nhắc đến mối quan hệ giữa Kate và hai người em họ khác của William: Công chúa Eugenie và Công chúa Beatrice. Hai nàng công chúa nhà York, con gái của cựu Vương tử Andrew và bà Sarah Ferguson, từ lâu đã nổi tiếng là vô cùng thân thiết với Vương tử Harry - người em trai đang xa cách của William, cũng như với Meghan Markle.

Sự thân thiết này, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai anh em William và Harry ngày càng trở nên tồi tệ và đầy rẫy những rạn nứt khó hàn gắn, có vẻ như đã tạo ra một vách ngăn vô hình. Nhiều nguồn tin gần đây tiết lộ rằng, Vương phi Kate luôn giữ một thái độ “cảnh giác” nhất định khi tiếp xúc với hai nàng công chúa này, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây khi những sóng gió từ nhà Sussex không ngừng bủa vây Hoàng gia. Việc e dè này có lẽ là một phản xạ tự nhiên để bảo vệ gia đình nhỏ của mình khỏi những rắc rối không đáng có.

Nhà bình luận Hoàng gia nổi tiếng Richard Fitzwilliams đã đưa ra những nhận định sâu sắc về vấn đề này. Ông cho biết: “Chúng ta đều biết rằng hai chị em nhà York, đặc biệt là Eugenie, từng có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết với nhà Sussex, mặc dù hiện tại có nhiều luồng thông tin trái chiều về việc liệu sự thân thiết này có còn được duy trì hay không”. Ông Fitzwilliams cũng nhấn mạnh thêm: “Vì vậy, hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên khi Catherine tỏ ra cẩn trọng trong các mối quan hệ với họ. Ở vị trí của cô ấy, sự cẩn trọng là điều tối cần thiết để tránh những rủi ro về mặt hình ảnh cũng như những xích mích không đáng có có thể bị thổi phồng bởi truyền thông”. Lời nhận định này phản ánh đúng thực tế phức tạp của những mối quan hệ đan chéo trong hoàng tộc, nơi tình cảm cá nhân đôi khi phải nhường bước cho những toan tính an toàn và hình ảnh chung của cả một thể chế.

Tuy nhiên, dù thực hư sự cảnh giác ấy đến đâu, công chúng vẫn luôn thấy Vương phi Kate xuất hiện cùng Beatrice và Eugenie tại vô số các sự kiện quan trọng của Hoàng gia. Và trước ống kính truyền thông, họ luôn giữ thái độ hòa nhã, lịch thiệp và dường như rất hòa thuận với nhau. Không có bất kỳ biểu hiện hắt hủi hay lạnh nhạt nào được thể hiện ra mặt.

Về phần Thân vương William , anh được cho là vẫn giữ mối quan hệ khá tốt đẹp với Beatrice và Eugenie, giống như cách anh đối xử với những người anh em họ khác trong gia đình. Người hâm mộ vẫn thường xuyên bắt gặp hình ảnh Thân vương xứ Wales tươi cười, trêu đùa vui vẻ cùng hai người em họ tại các sự kiện như giải đua ngựa Royal Ascot, cho thấy ít nhất ở bề nổi, tình cảm anh em họ vẫn được duy trì một cách bình thường và tự nhiên.

Một dấu hỏi lớn khác vẫn còn bỏ ngỏ là liệu vợ chồng William và Kate có động thái hỗ trợ hay an ủi nào dành cho hai chị em Beatrice và Eugenie trong suốt những tháng ngày giông bão vừa qua hay không. Sự sụp đổ hình tượng của cha mẹ họ, cựu Vương tử Andrew và bà Sarah Ferguson, đặc biệt là khi cả hai đều bị réo tên trong những hồ sơ mật liên quan đến tên tội phạm ấu dâm khét tiếng Jeffrey Epstein, chắc chắn là một cú sốc lớn đối với hai nàng công chúa. Việc duy trì khoảng cách hay chủ động động viên trong thời điểm nhạy cảm này đều mang những thông điệp riêng, và dường như vợ chồng xứ Wales đã chọn cách im lặng, giữ mọi thứ ở mức độ xã giao cần thiết để bảo toàn sự bình yên cho chính mình giữa muôn vàn sóng gió của gia đình.