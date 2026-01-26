Lũ lụt nghiêm trọng tại thủ đô của Indonesia, hơn 1.600 người phải sơ tán

Lũ lụt nghiêm trọng tại thủ đô của Indonesia đã khiến hơn 1.600 người phải sơ tán (Ảnh: Antara)

Lũ lụt nghiêm trọng tại thủ đô Jakarta trong vài ngày qua đã khiến hơn 1.600 người phải sơ tán. Theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), mưa lớn kéo dài từ ngày 22/1 đã gây ngập lụt tại 20 khu dân cư thuộc 6 quận của Jakarta. Ít nhất 585 hộ gia đình, tương đương 1.623 người, buộc phải rời bỏ nhà cửa và tạm trú tại các điểm sơ tán như nhà thờ Hồi giáo, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường tiểu học và các trụ sở cơ quan.

Người đứng đầu Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Truyền thông Thảm họa của BNPB Abdul Muhari cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung bảo đảm đầy đủ các nhu cầu thiết yếu cho người dân sơ tán, bao gồm lương thực chế biến sẵn, nước sạch, quần áo, dịch vụ vệ sinh và các vật dụng cần thiết khác.

Đến sáng 25/1, tình hình ngập lụt tại một số khu vực đã có dấu hiệu cải thiện, mực nước bắt đầu rút. Tuy nhiên, vẫn còn 14 khu dân cư tại Đông và Bắc Jakarta bị ngập với độ sâu từ 30 - 80 cm, trong đó khu vực Kampung Melayu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do sông Ciliwung tràn bờ.

Khu vực bị sạt lở đất tại huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia vào ngày 24/1/2026 (Ảnh: Antara)

Bên cạnh nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt tại Jakarta, công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java, vẫn đang được triển khai khẩn trương. Trận sạt lở xảy ra rạng sáng 24/1 trên sườn núi Burangrang sau mưa lớn, cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại làng Pasirlangu.

Giới chức địa phương cho biết, trong tổng số 113 người bị ảnh hưởng, 23 người sống sót đã được cứu và chăm sóc y tế, 8 người được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi hơn 80 người vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ gồm cơ quan phòng chống thiên tai, đội tìm kiếm cứu nạn quốc gia, cảnh sát và quân đội, cùng chó nghiệp vụ, đang tiếp tục rà soát hiện trường khi điều kiện thời tiết cho phép.

Chính quyền Indonesia đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tránh xa các khu vực nguy hiểm do nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đồng thời cam kết huy động tối đa nguồn lực nhằm giảm thiểu thiệt hại và sớm ổn định đời sống cho các nạn nhân.