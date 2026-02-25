Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra tại quận Trung Hòa, thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Nạn nhân là một phụ nữ 29 tuổi họ Tạ. Trước Tết Nguyên đán một ngày, cô thuê một công ty chuyển nhà tại quận Bản Kiều để vận chuyển đồ đạc sang nơi ở mới trên đường Trung Sơn, đoạn 3.

Người phụ nữ cho biết trước khi rời nhà cũ, cô đã kiểm tra kỹ các tài sản có giá trị, trong đó có thỏi vàng “phiên bản giới hạn năm Dần” nặng 8,3 chỉ và xác nhận vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, khi đến nhà mới và mở thùng kiểm tra lại, thỏi vàng đã biến mất.

Sau khi liên hệ công ty chuyển nhà và không tìm được lời giải thích thỏa đáng, nạn nhân đã trình báo cảnh sát tại đồn Quốc Quang, thuộc Phân cục Trung Hòa.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là một nam công nhân chuyển nhà 28 tuổi họ Vương, người trực tiếp tham gia vận chuyển hôm đó. Khi được triệu tập làm việc, người này thừa nhận đã lén lấy thỏi vàng trong lúc di chuyển đồ đạc vì lòng tham nhất thời.

Theo lời khai, sau khi lấy được tài sản, Vương đã đem bán thỏi vàng với giá khoảng 160.000 Đài tệ. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền sau đó bị anh ta sử dụng để đánh bạc và thua hết. Người này cũng từng tìm cách thương lượng riêng với nạn nhân về việc bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận do không đủ khả năng chi trả.

Hiện vụ việc đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Địa phương Tân Bắc để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật về hành vi trộm cắp.

Nguồn: ETToday