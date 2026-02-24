Phát hiện người đàn ông vừa bán vàng lãi đậm 38 tỷ đồng đã lập tức thực hiện hơn 2.000 giao dịch chuyển khoản

Ông Liu, chủ một siêu thị thực phẩm tại Trung Quốc, đã gây chú ý khi quyết định thực hiện hơn 2.000 giao dịch chi thưởng cho nhân viên từ toàn bộ khoản lãi đầu tư vàng của mình, với mức thưởng cao nhất khoảng 10.000 NDT mỗi người vào năm 2025.

Theo Worldjournal, ông Liu Mingjun bắt đầu mua vàng từ năm 2022, thời điểm giá kim loại quý này quanh mức 1.700 USD/ounce. Khi giá vàng tăng mạnh lên khoảng 3.320 USD/ounce, khoản đầu tư mang về cho ông lợi nhuận xấp xỉ 10 triệu NDT (tương đương gần 38 tỷ VNĐ).

Doanh nhân này cho biết trước đây ông từng nhiều lần nói trong các cuộc họp rằng sẽ chia tài sản cho nhân viên khi có điều kiện. Tuy nhiên, vì phải dồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh nên kế hoạch chưa thể thực hiện, khiến một số người nghĩ đó chỉ là “lời hứa suông”.

Năm 2025, sau khi chốt lời thành công, ông quyết định thực hiện cam kết ngay. Cụ thể, 730 nhân viên có thâm niên từ hai năm trở lên được thưởng 10.000 NDT/người (hơn 35 triệu đồng). Nhóm 520 nhân viên làm việc dưới hai năm nhận 2.000 NDT/người, còn 790 người có thời gian công tác dưới một năm nhận 1.000 NDT/người. Tổng cộng 2.040 nhân viên được chia khoảng 9,13 triệu NDT.

Đáng chú ý, việc phân chia không phân biệt vị trí công việc. Những nhân sự như đầu bếp hay lao công nếu làm đủ hai năm vẫn nhận mức thưởng cao nhất.

Ông Liu nhấn mạnh đây là cam kết đã được đưa ra khi nhân viên gia nhập công ty, đồng thời khẳng định trong tương lai nếu tiếp tục có lợi nhuận từ đầu tư, ông vẫn sẽ duy trì chính sách chia sẻ thành quả với người lao động.

Nhiều nhân viên tại các chi nhánh cho biết họ đã thực sự nhận được khoản thưởng như thông báo. Quản lý chi nhánh Xinghe tiết lộ cửa hàng của cô hiện có 92 nhân sự, trong đó 53 người đủ điều kiện nhận mức 10.000 NDT. Tại đây, các vị trí như lao công hay đầu bếp đều là nhân viên chính thức, không phải thuê ngoài nên cũng được đưa vào danh sách thưởng.

Theo vị quản lý này, ngoài các chế độ phúc lợi thông thường mỗi dịp lễ, Tết, ông chủ còn triển khai thêm khoản hỗ trợ dành cho cha mẹ của nhân viên vào cuối năm. Chính sách này đã được duy trì hai năm liên tiếp: năm đầu mỗi gia đình nhận 500 NDT, sang năm thứ hai tăng lên 1.000 NDT.

Ít ai biết rằng trước khi bước vào lĩnh vực bán lẻ, ông Liu từng là một nhạc sĩ có tiếng. Đến năm 2021, ông chuyển hướng khởi nghiệp và mở siêu thị thực phẩm. Từ điểm xuất phát này, hệ thống của ông liên tục mở rộng, hiện sở hữu 25 cửa hàng tại thành phố Vận Thành và thành phố Trịnh Châu.

Dù là doanh nghiệp còn khá mới, những chính sách đãi ngộ khác biệt của ông Liu đang tạo tiếng vang trong ngành. Bản thân vị doanh nhân khẳng định triết lý quản trị của mình rất rõ ràng: “Nhân viên mới là mỏ vàng thực sự của doanh nghiệp.”

Đầu năm 2026, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và thương mại điện tử tại thành phố Phổ Dương, Trung Quốc, cũng gây chú ý khi mạnh tay chi thưởng tiền mặt và vàng cho nhân viên.

Theo chia sẻ từ ông Vương Ký Côn, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch công ty, ban đầu công ty đã chuẩn bị hơn 1,7 triệu NDT tiền mặt (gần 6,4 tỷ đồng) cùng hơn 900.000 NDT giá trị vàng (khoảng 3,3 tỷ đồng) để làm thưởng cuối năm cho 367 nhân sự. Toàn bộ phương án phân bổ đã được tính toán và lên kế hoạch từ trước.

Tuy nhiên, trong lúc trực tiếp trao lì xì trên sân khấu, ông nhận thấy nhiều phong bao của nhân viên cấp dưới chỉ ở mức 1.000–2.000 NDT. Ngay lập tức, không cần tham khảo ban quản lý, ông cầm micro tuyên bố: mọi nhân viên có thưởng cuối năm thấp hơn một tháng lương cơ bản sẽ được bổ sung đủ trọn một tháng lương.

Theo đó, mỗi người đủ điều kiện được nhận thêm từ 3.500 đến 10.000 NDT. Thống kê sơ bộ cho thấy quyết định “thưởng nóng” này khiến công ty chi thêm gần 2 triệu NDT.

Không chỉ dừng ở tiền mặt, doanh nghiệp còn chuẩn bị quà tặng bằng vàng cho những nhân viên gắn bó lâu năm. Người làm việc trên 3 năm được tặng vòng tay vàng 3g, trong khi nhân sự trên 5 năm nhận mặt dây chuyền vàng 5g.

