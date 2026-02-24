Tân Thủ tướng 38 tuổi trẻ nhất lịch sử Hà Lan: Vẻ ngoài lịch lãm nổi bật, chỉ 1 tuyên bố riêng đã khiến thế giới ngỡ ngàng

Ông Rob Jetten đã trở thành thủ tướng trẻ nhất và là thủ tướng công khai đồng tính đầu tiên của Hà Lan sau khi chính phủ thiểu số của ông nhậm chức.

Thủ tướng Jetten đã giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử hồi tháng 10, vượt lên vào phút chót để đánh bại đảng cực hữu Freedom Party (PVV) do chính trị gia nổi tiếng với quan điểm cứng rắn Geert Wilders lãnh đạo, với cách biệt sít sao.

Các bộ trưởng của chính phủ thiểu số ba đảng mới chụp ảnh cùng Quốc vương Willem-Alexander (bên phải), Thủ tướng Rob Jetten (bên trái) và Phó Thủ tướng Dilan Yesilgöz (hàng trước bên phải) trên bậc thềm Cung điện Hoàng gia Huis ten Bosch ở The Hague, Hà Lan, thứ Hai, ngày 23 tháng 2 năm 2026 - Ảnh: REUTERS

Sau khi nội các cũ giải thể, nội các mới gồm tổng cộng 18 bộ trưởng và 10 quốc vụ khanh đã tuyên thệ nhậm chức.

Chính phủ mới là liên minh gồm đảng Dân chủ 66 (D66), đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDA) được thành lập ngày 30/1 vừa qua.

Trước lễ tuyên thệ, tân Thủ tướng Rob Jetten đã hội kiến Nhà vua Willem-Alexander, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực sang chính quyền mới.

Rob Jetten trong lễ tuyên thệ nhậm chức cùng Vua Willem-Alexande - Ảnh: Getty

Phiên họp nội các đầu tiên dự kiến diễn ra ngay chiều cùng ngày, với nhiệm vụ ban đầu là soạn thảo chương trình chính sách dựa trên thỏa thuận liên minh.

Trước lễ nhậm chức, ông Jetten đã đăng tải một bức ảnh tự chụp kèm chú thích trên X: "Tự hào được cùng nhau làm điều này. Bước vào một giai đoạn mới, với trách nhiệm lớn lao và trên hết là lời hứa chung sẽ làm việc vì tất cả mọi người ở Hà Lan."

"Bằng cách không mãi chú trọng vào những điều sai trái, mà hãy tập trung vào những gì có thể được cải thiện. Điều đó đòi hỏi lòng can đảm và sự hợp tác."

Lãnh đạo đảng Dân chủ 66 của Hà Lan Rob Jetten trong cuộc họp báo sau cuộc tổng tuyển cử ở La Hay, ngày 3/11/2025 - Ảnh: REUTERS

Rob Jetten là ai?

Ông Rob Arnoldus Adrianus Jetten sinh tại Veghel, tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan. Ông tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hành chính công tại Đại học Radboud Nijmegen. Trước khi bước vào chính trường, ông từng làm việc tại ProRail – cơ quan quản lý hạ tầng đường sắt Hà Lan, với vai trò cố vấn chính sách.

Ông Rob Arnoldus Adrianus Jetten gia nhập D66 từ khi còn trẻ và nhanh chóng trở thành một gương mặt nổi bật của đảng này. Năm 2017, ông được bầu vào Hạ viện Hà Lan. Trong những năm sau đó, ông lần lượt giữ các vị trí quan trọng như trưởng nhóm nghị sĩ D66 tại quốc hội, Bộ trưởng Khí hậu và Chính sách Năng lượng, Phó Thủ tướng, trước khi được bầu làm lãnh đạo D66.

Thủ tướng Dick Schoof trong buổi lễ bàn giao chức vụ với Rob Jetten

Theo giới chuyên gia, ông Rob Arnoldus Adrianus Jetten được xem là chính khách theo đường lối trung dung – tự do tiến bộ, với lập trường ủng hộ mạnh mẽ Liên minh châu Âu (EU). Trong các phát biểu và chương trình hành động, ông nhấn mạnh vai trò của Hà Lan như một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong EU, cũng như cam kết duy trì quan hệ chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh phương Tây.

Thủ tướng Jetten sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, nụ cười tươi tắn và tính cách kiên nhẫn. Trước đó, ông Jetten đã dành nhiều năm để rũ bỏ biệt danh "Robot Jetten", biệt danh mà ông có được vì phong thái cứng nhắc và những lần chuẩn bị quá kỹ lưỡng trên truyền hình.

Vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung của tân Thủ tướng Hà Lan - Ảnh: X/RobJetten

Sự thay đổi thể hiện rõ rệt vào đêm bầu cử. Tại một địa điểm âm nhạc đông đúc ở Leiden (giữa Amsterdam và The Hague), ông Jetten tỏ ra hoàn toàn thoải mái, tự tin và chỉnh tề, trong khi những người ủng hộ trẻ tuổi hò reo xung quanh ông.

Đặc biệt, Thủ tướng Hà Lan còn gia nhập một nhóm các nhà lãnh đạo công khai là người đồng tính, và đối với nhiều người ở các quốc gia - nơi việc công khai giới tính tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc chứng kiến một người đàn ông công khai là người đồng tính trở thành thủ tướng là một khoảnh khắc phá vỡ mọi rào cản vô hình đầy mạnh mẽ.

Lãnh đạo đảng Dân chủ 66 (D66) Rob Jetten - Ảnh: X/RobJetten

Đứng cạnh nhà vua trên tấm thảm đỏ trải dài xuống các bậc thang cung điện hôm thứ Hai, ông Jetten toát lên vẻ ngoài của một vị thủ tướng lịch lãm.

Sau khi được xác nhận là thủ tướng, ông đã đăng bức ảnh chính thức lên Instagram kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "Bắt tay vào việc thôi."

Theo BBC, Washington Post