Con thú bất ngờ lao ra khỏi mặt nước, làm lật úp chiếc thuyền và hất một nhà bảo tồn trên thuyền xuống nước.

Hai nhà bảo tồn khác, một người cầm súng gây mê, bật dậy khi chứng kiến cảnh tượng từ một chiếc bè gần đó.

Hà mã hung hãn lật úp chiếc thuyền, người đàn ông rơi xuống sông

Đoạn clip cho thấy người đàn ông sau đó trèo từ dưới nước lên nóc chiếc thuyền bị lật úp. Những cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra tại một con đập ở vùng Lowveld thuộc Nam Phi – nơi có Vườn quốc gia Kruger.

Hà mã lật úp chiếc thuyền trên sông.

Nhóm bảo tồn The Digital Ark đang cố gắng bắt con hà mã đã trốn thoát khỏi một trang trại gần đó cùng với con của nó sau trận lũ lụt nghiêm trọng.

Nhóm này dự định bắn những con hà mã bằng súng bắn thuốc mê trước khi đưa chúng lên những xe kéo chuyên dụng để vận chuyển về nơi an toàn.

Đoạn clip hiện đã được xem hơn 14.000 lần.

Andre Pienaar, một trong những nhà bảo tồn dẫn đầu chiến dịch cứu hộ, đã đăng một lời cảnh báo gay gắt trên Facebook.

Trong phần chú thích dưới video, anh ấy viết: "Hà mã là nguyên nhân gây ra nhiều thương vong cho con người ở châu Phi hơn hầu hết các loài động vật lớn khác… và hôm nay chúng ta được nhắc nhở về lý do tại sao.

Trong lúc thực hiện chiến dịch bắn thuốc mê, con hà mã bất ngờ lao tới và lật úp thuyền của chúng tôi, hất văng một thành viên trong nhóm xuống nước, làm lật hoàn toàn chiếc thuyền.

Đây không phải là dàn dựng. Đây là công việc bảo tồn động vật hoang dã thực sự".