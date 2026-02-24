Người Nga tạm biệt mùa đông lạnh giá

Tại Nga, lễ hội Maslenitsa, hay còn được biết đến với tên gọi lễ tiễn mùa Đông, đã diễn ra sôi động trong những ngày qua. Tại Moscow, tuyết vẫn phủ trắng sau những ngày dài giá lạnh, nhưng nhiều người dân và du khách nô nức ra đường tham gia lễ hội. Với người Nga, Maslenitsa là lễ hội văn hóa ý nghĩa, mang biểu tượng của sự tái sinh, là khởi đầu của một cuộc sống mới.

Những hình nộm bằng rơm được đốt lên trên các cánh đồng, xua tan điều không may và cảm giác lạnh lẽo. Maslenitsa là lễ hội truyền thống có từ thời nước Nga cổ xưa, khi người nông dân chia tay mùa đông giá lạnh để bắt đầu trồng cấy vào mùa xuân. Qua nhiều thế hệ, lễ hội vẫn lưu giữ nhiều nét văn hóa dân gian đặc sắc, mang tính kết nối cộng đồng.

Bà Ksenia, người dân Moscow, chia sẻ: "Nhiều trò chơi dân gian thú vị. Thực sự là một lễ hội vui vẻ, tuyệt vời, mang năng lượng tích cực. Ấn tượng nhất là cảnh đốt hình nộm rơm".

Người dân theo dõi nghi thức đốt hình nộm rơm trong lễ hội Maslenitsa tại St. Petersburg, Nga ngày 22/2/2026 (Ảnh: AP)

Trên nhiều con phố và các khu chợ ở Moscow vang lên những giai điệu dân gian, quyện cùng mùi thơm của bánh blini - món bánh truyền thống tròn đầy, nóng hổi, mang hình ảnh mặt trời. Không khí Maslenitsa tràn ngập tiếng cười, âm nhạc và nhiều món ngon giữa thời tiết cuối đông.

Chị Inna, du khách từ Belgorod, Liên bang Nga, cho biết: "Tạm biệt mùa đông là nắng ấm, niềm vui và bánh blini thơm ngon. Mọi người đều vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc. Tôi còn mặc cả trang phục Nga".

Ông Dennis, du khách từ Ufa, Liên bang Nga, nói: "Mùa đông của chúng tôi lạnh giá, chỉ có băng và tuyết, nên mọi người đều mong chờ lễ hội này. Đưa tiễn mùa đông có nghĩa là nắng ấm sắp đến, tâm trạng ai cũng vui vẻ hơn".

Lễ tiễn mùa đông ở Nga kéo dài 1 tuần và không cố định hàng năm do phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu mùa chay lớn của Chính thống giáo. Là sự kết hợp giữa văn hóa dân gian và nghi lễ tôn giáo, Maslenitsa đến nay vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Nga.