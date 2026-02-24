Xem camera, con gái lập tức về nhà khi thấy hành động của bố

Gần đây, câu chuyện cảm động về một người phụ nữ quyết định đi hơn 800 km về nhà sau khi chứng kiến bố ngồi ăn một mình vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán đã gây ấn tượng mạnh mẽ với nhiều người.

Người bố ngồi ăn một mình trong đêm giao thừa khiến con gái không kìm được nước mắt.

Được biết, vào đêm giao thừa, Cui không thể về nhà ăn Tết nên đã xem camera an ninh trong nhà để nhìn thấy bố mình. Tuy nhiên, cô lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng đau lòng - bố ngồi một mình ăn bánh bao. Cô không kìm được nước mắt và đã khóc rất nhiều đêm đó.

Cui giải thích rằng lý do cô và em trai, hiện đang sống ở Nội Mông, không thể trở về quê nhà Cáp Nhĩ Tân là vì dâu mới sinh con được hơn chục ngày. Em gái sống cùng làng với bố nên trưa hôm đó đã sang ăn cơm cùng ông. Tuy nhiên, tối giao thừa người bố chỉ ở nhà một mình.

Người phụ nữ lập tức lái xe về nhà.

Sáng hôm sau, Cui và em trai quyết định lái xe từ Nội Mông đến thăm bố, bất chấp quãng đường hơn 800 km. Khi nhìn thấy các con, người bố không kìm được nước mắt.

"Chứng kiến bố tôi ngồi ăn một mình thật đau lòng. Tôi đã khóc rất nhiều đêm đó. Bố mẹ ngày càng già đi, nhưng thời gian con cái có thể chăm sóc và báo đáp họ lại ngày càng ngắn lại", Cui nói.