Người phụ nữ chi 2,3 tỷ đồng mua vàng, lãi đậm 414 triệu đồng trong 23 ngày nhưng thừa nhận: “Trúng lớn vẫn bất an, mất ăn mất ngủ”

Giá vàng tăng gần 40% trong một năm

Năm 2025, câu chuyện người phụ nữ họ Trương (sinh năm 1997) tại Trịnh Châu, Trung Quốc thu được lợi nhuận lớn nhờ đầu tư vàng khiến cộng đồng mạng xứ tỷ dân dậy sóng. Theo truyền thông Trung Quốc, tổng giá trị số vàng cô đang nắm giữ tại thời điểm đó đã lên tới khoảng 770.000 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng).

Tính đến ngày 19/3/2025, khi giá vàng tại Trung Quốc lập mức cao kỷ lục, nhiều nhà đầu tư đã hưởng lợi lớn, trong đó có cô Trương. Trước đó, tổng chi phí mua vàng của cô là 608.800 NDT (khoảng 2,3 tỷ đồng). Nhờ giá vàng leo thang, chỉ trong vòng 23 ngày, từ đầu tháng 2/2025 đến tháng 3/2025, giá trị tài sản của cô đã tăng lên thành 771.300 NDT (khoảng 2,9 tỷ đồng), mang lại khoản lãi khoảng hơn 160.000 NDT (414 triệu đồng).

Cô Trương cho biết, mình bắt đầu mua vàng từ năm 2018, cứ có tiền tiết kiệm là cô dồn hết mua vàng. Ban đầu, cô chỉ mua vàng trang sức với số lượng nhỏ. Sau khi tìm hiểu thêm, cô chuyển sang tích lũy “hạt đậu vàng” , loại vàng nhỏ 1-3 gram (tương đương 2-8 phân vàng) mỗi viên, rồi dần mở rộng sang vàng miếng, vàng tích lũy tại ngân hàng và vàng trực tuyến.

(Ảnh minh họa)

Mỗi tháng, cô Trương trích một phần thu nhập để mua vàng, duy trì đều đặn suốt nhiều năm. Khi giá vàng vượt mốc 500 NDT/gram (khoảng 1,8 triệu đồng) trong năm 2024, cô quyết định tăng thêm tỷ trọng đầu tư. Có thời điểm, số vàng nắm giữ trên nền tảng trực tuyến của cô vượt 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng), mang lại lợi nhuận hàng tháng khoảng 18.000 NDT (khoảng 68 triệu đồng) khi thị trường thuận lợi.

Nhờ chiến lược tích lũy dài hạn và quyết định gia tăng mua vào đúng thời điểm, tài sản của cô Trương tăng mạnh trong giai đoạn giá vàng bứt phá.

Lãi đậm nhưng không hề nhẹ đầu

Dù nhiều người cho rằng cô câu chuyện của cô Trương là một cách “nằm yên cũng kiếm được tiền” , nhưng người phụ nữ trẻ thừa nhận quãng thời gian “ôm vàng” của mình không hề thoải mái như mọi người nghĩ.

Khi giá vàng tăng, cô vui mừng nhưng đồng thời cũng lo lắng không biết có nên chốt lời hay tiếp tục giữ. Những ngày thị trường điều chỉnh, cô liên tục theo dõi bảng giá. “Có hôm giá giảm mạnh, tôi cứ mở điện thoại xem liên tục, trong lòng rất bất an,” cô chia sẻ.

Cô cho biết từng có thời điểm ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ giá quay đầu giảm sâu, đặc biệt khi số tiền đầu tư ngày càng lớn. Việc tài sản biến động từng ngày khiến tâm lý dễ bị ảnh hưởng, dù cô xác định đây là khoản đầu tư dài hạn.

“Lãi nhiều thì vui, nhưng áp lực cũng lớn. Số tiền không nhỏ, nên mỗi lần giá biến động bạn sẽ đều thấy tim đập nhanh hơn,” cô nói. Theo cô, đầu tư vàng tuy an toàn hơn nhiều kênh khác, nhưng không đồng nghĩa với việc không có rủi ro hay căng thẳng tâm lý.

Câu chuyện của cô Trương phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn vàng làm kênh tích lũy. “Hạt đậu vàng” đặc biệt được ưa chuộng nhờ mức giá vừa phải, dễ mua theo từng gram, phù hợp với người có thu nhập trung bình.

(Ảnh minh họa)

Dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc cho thấy doanh số vàng loại nhỏ tăng mạnh. Nhiều người chia sẻ hình ảnh lọ thủy tinh đựng đầy vàng như một thành quả tiết kiệm. Một số trường hợp khác cũng đạt lợi nhuận đáng kể nhờ tích lũy đều đặn trong nhiều năm.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần lưu ý chênh lệch giữa giá mua và giá thu hồi, khiến người mua lỗ ngay khi giao dịch. Ngoài ra, giá vàng vẫn có thể biến động mạnh trong ngắn hạn.

Theo giới phân tích, việc người trẻ đổ xô tích vàng xuất phát từ nhu cầu bảo toàn tài sản trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm giảm và các kênh đầu tư khác nhiều biến động. Tuy vậy, họ cũng khuyến nghị không nên dồn toàn bộ tài sản vào vàng và tránh tâm lý chạy theo đám đông.

Bản thân cô Trương cho rằng thành quả hiện tại là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, không phải “trúng đậm trong chớp mắt” . “Vàng không phải công cụ làm giàu nhanh, mà là cách để bảo vệ tài sản trước rủi ro,” cô chia sẻ.

Khoản lãi hơn 160.000 NDT (414 triệu đồng) 23 ngày là con số ấn tượng, nhưng phía sau đó là nhiều năm tiết kiệm bền bỉ và không ít đêm thấp thỏm theo dõi thị trường. Với cô Trương, đầu tư vàng mang lại lợi nhuận đáng kể, song cũng đi kèm bài học về sự kiên nhẫn, kỷ luật và kiểm soát tâm lý khi tài sản liên tục biến động.

(Theo Sina Finance)