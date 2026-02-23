Không phải vàng, Bitcoin hay cổ phiếu, đây mới là kênh đầu tư lợi nhuận 300% mà giới siêu giàu đổ xô mua vào để giữ tiền

Trong khi các nhà đầu tư đang mải mê đổ tiền vào vàng, Bitcoin hay nhóm cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao trong cơn sốt AI thì theo tờ Business Insider (BI), có một loại tài sản khác đang âm thầm "vượt mặt" chỉ số S&P 500 trong nhiều năm qua: Đó là những chiếc túi Hermès.

Nhiều người có lẽ không coi hàng xa xỉ là một thị trường tài chính thực thụ, nhưng các chuyên gia khẳng định rằng nhiều món đồ cao cấp hiện nay là những khoản đầu tư tương tự như cổ phiếu hay vàng. Dữ liệu gần đây cho thấy một vài mẫu túi xách và một loại giày sneaker siêu hiếm đã thổi bay mức lợi nhuận của S&P 500.

Kênh giữ tiền

Tờ BI cho hay chiếc túi đứng đầu danh sách không phải là một chiếc Birkin kinh điển, mặc dù nó vẫn đến từ nhà mốt Hermès. Một nghiên cứu từ nền tảng hàng xa xỉ FashioNica cho thấy mẫu túi Mini Kelly II đã mang lại mức lợi nhuận hơn 300% trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025. Từ mức giá khởi điểm 9.200 USD, giá trị của nó đã vọt lên tới 36.980 USD. Để so sánh, chỉ số S&P 500 chỉ mang lại mức lợi nhuận 43% trong cùng kỳ.

Dòng Birkin cũng không hề kém cạnh khi tăng giá 285%. Các mặt hàng khác ghi nhận sự bùng nổ giá trị bao gồm túi The Row Margaux 15 với mức tăng 56% trong ba năm và mẫu sneaker Louis Vuitton X Nike Air Force One Low tăng vọt 125%.

Điều này nghe có vẻ điên rồ đối với nhiều người, nhưng nguyên nhân cốt lõi nằm ở cách các nhà sưu tầm định nghĩa về chúng. Amrita Bashin, CEO của nền tảng bán lại Sotira, chia sẻ rằng nhiều người mua Birkin và cất giữ chúng trong nhà như những tài sản thực thụ. Nó giống như việc mua vàng tích trữ vậy.

Sự đắt đỏ và khả năng tăng trưởng phi mã của Mini Kelly II hay Birkin đến từ một yếu tố duy nhất: sự khan hiếm hữu hình và thực chất. Hermès không bán túi cho tất cả những ai có tiền. Hãng thực hiện quy trình kiểm tra cực kỳ khắt khe đối với những người mua tiềm năng, và ngay cả khi được chấp thuận, họ vẫn phải đối mặt với những danh sách chờ dài dằng dặc.

Những chiếc túi này đại diện cho một nguyên lý kinh tế rõ ràng về sự mất cân bằng giữa cung và cầu, vốn là chiến lược do chính công ty thiết kế. Cách tiếp cận này cực kỳ hiệu quả trong việc đảm bảo số lượng túi có sẵn trên thị trường luôn ở mức cực thấp, trong khi nhu cầu thì luôn ở đỉnh cao.

Bà Bashin nhấn mạnh rằng nhu cầu đối với Birkin luôn cao hơn khả năng sản xuất của hãng, điều này khác biệt hoàn toàn với các mặt hàng như NFT. Các tài sản số như NFT phần lớn được thúc đẩy bởi sự đầu cơ, trong khi túi Hermès có giá trị thực tế hữu hình đứng sau chống đỡ.

Daniel Langer, CEO của Équité và Giáo sư chiến lược xa xỉ tại Đại học Pepperdine, thậm chí còn bày tỏ sự tiếc nuối khi không mua một chiếc túi Hermès thay vì mua cổ phiếu của chính công ty này. Ông nhận định rằng sự trỗi dậy của các nền tảng như StockX (nơi cho phép mọi người theo dõi giá hàng xa xỉ theo thời gian thực) đang giúp người mua đánh giá được giá trị bán lại của sản phẩm.

Điều này biến túi xách từ một món đồ tiêu xài hoang phí thành một khoản đầu tư thông minh. Nó tạo ra một loại "vốn văn hóa", chứng minh rằng chủ nhân của chúng không chỉ giàu có mà còn là những nhà đầu tư nhạy bén.

Bên cạnh sự khan hiếm, yếu tố then chốt khác chính là niềm tin vào thương hiệu. Tương tự như Patek Philippe trong thế giới đồng hồ, Hermès đã thành công trong việc bảo tồn giá trị thương hiệu qua nhiều thập kỷ.

Các nhà đầu tư khi quyết định mua một món đồ từ những nhà mốt này cũng có tư duy tương tự như khi mua cổ phiếu. Họ đầu tư vì tin rằng thương hiệu của ngày mai sẽ giá trị hơn hôm nay và bộ máy quản lý sẽ chăm sóc tốt cho di sản của công ty.

Về cơ bản, khi bạn cầm trên tay một chiếc Mini Kelly II, bạn không chỉ đang cầm một chiếc túi da cao cấp, mà bạn đang sở hữu một phần di sản có tính thanh khoản và khả năng sinh lời mà ngay cả những quỹ đầu tư sừng sỏ nhất tại Phố Wall cũng phải khao khát.

*Nguồn: BI, Fortune