Xuất hiện “Trái Đất ngược đời” làm giới khoa học bối rối

Vệ tinh CHEOPS của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa giúp các nhà khoa học tìm thấy một hệ sao gồm 4 hành tinh mới, trong đó có một hành tinh làm đảo lộn lý thuyết lâu đời về sự hình thành các hành tinh trong vũ trụ. Nó có thể là một "phiên bản địa ngục băng" của Trái Đất.

Theo Sci-News, các hành tinh mới quay quanh ngôi sao mang tên LHS 1903 trong chòm sao Thiên Miêu (Lynx), một ngôi sao lùn đỏ cách Trái Đất 116,3 năm ánh sáng.

Hệ hành tinh này bắt đầu với hành tinh đá LHS 1903b quay quanh ở khoảng cách gần, tiếp theo là hai hành tinh khí, LHS 1903c và LHS 1903d, phù hợp với mô hình hình thành hành tinh cơ bản.

Tuy nhiên hành tinh ngoài cùng LHS 1903e làm đảo lộn tất cả.

Hệ sao LHS 1903 với 4 hành tinh, bao gồm một phiên bản "địa ngục băng" của Trái Đất - Ảnh đồ họa: ESA

LHS 1903e thuộc nhóm hành tinh đá nhỏ, tức cùng loại với Trái Đất, là loại hành tinh mà các nhà thiên văn hay tìm kiếm với hy vọng về sự sống.

Nhưng điều đó chỉ đúng khi hành tinh đá đó nằm ở khu vực phía trong của hệ sao, giống như Mặt Trời của chúng ta, với 4 hành tinh đá phía trong và các hành tinh khí khổng lồ bao vây bên ngoài.

Nhà thiên văn học Thomas Wilson từ Đại học Warwick (Anh) và các cộng sự cho biết việc LHS 1903e xuất hiện bên ngoài các hành tinh khí đã biến LHS 1903 thành một hệ sao ngược đời.

Các hành tinh gần sao mẹ nhất là hành tinh đá vì bức xạ sao đã bào mòn bớt bầu khí quyển của chúng, trong khi ở vùng xa và lạnh của hệ sao, khí tích tụ nhiều và tạo ra các hành tinh khí.

Trong khi đó, LHS 1903e dường như đã mất đi bầu khí quyển hoặc chưa bao giờ hình thành bầu khí quyển.

Sau nhiều giả thuyết, các tác giả đi đến một lập luận thú vị: Các hành tinh trong hệ có thể đã hình thành lần lượt từng cái một, thay vì cùng một lúc.

Vào thời điểm LHS 1903e hình thành, hệ sao này có thể đã cạn kiệt khí, khiến nó trở thành hành tinh đá. Tuy cùng loại với Trái Đất nhưng nó ở nơi rất xa ngôi sao mẹ và cực lạnh, nên trở thành một phiên bản "địa ngục băng" kỳ dị.



Nếu được xác nhận, LHS 1903e sẽ trở thành ví dụ đầu tiên về một hành tinh hình thành trong môi trường thiếu khí, theo bài công bố trên tạp chí chuyên ngành Science.