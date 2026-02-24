Trung Quốc phát hiện “rồng gai” chưa từng thấy trên thế giới

Dựa trên một bộ xương hóa thạch được khai quật từ miền Đông Bắc Trung Quốc, một nhóm nghiên cứu từ Trung Quốc, Bỉ, Pháp và Mỹ - dẫn đầu bởi Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) - đã xác định được một loài khủng long hoàn toàn mới mang tên Haolong dongi, trong đó "Haolong" có nghĩa là "rồng gai".

Rồng gai Haolong dongi - Ảnh đồ họa: Fabio Manucci

Viết trên tạp chí khoa học Nature Ecology & Evolution, các tác giả cho biết tên gọi độc đáo này xuất phát từ bộ da tua tủa gai rỗng như lông nhím, một chi tiết chưa từng được ghi nhận ở các loài khủng long đã biết.

Theo SciTech Daily, rồng gai được xác định thông qua một mẫu vật duy nhất là bộ xương dài 2,45 m, gần như hoàn chỉnh, thuộc về một con non.

Nó thuộc về một nhóm khủng long ăn thực vật lớn được gọi là Iguanodontia, đặc trưng bởi miệng giống mỏ chim và cặp chân sau chắc khỏe.

Các nhà nghiên cứu bên mẫu vật rồng gai - Ảnh: Thierry Hubin

Haolong dongi là khủng long ăn thực vật. Hệ sinh thái vào đầu kỷ Phấn Trắng - thời kỳ mà nó sinh sống - bao gồm nhiều loài khủng long ăn thịt nhỏ, có thể nhắm vào các động vật ăn thực vật non. Vì vậy, các gai rỗng có thể đóng vai trò như một hệ thống phòng thủ.

Ngoài ra, những chiếc gai này có thể giúp con vật điều hòa thân nhiệt tốt hơn, bởi các cấu trúc làm tăng diện tích bề mặt có thể giúp giải phóng nhiệt dư thừa hoặc giữ ấm.

Một ý tưởng khác là những chiếc gai đóng vai trò như một hệ thống hỗ trợ, giúp con khủng long phát hiện sự tiếp xúc hoặc chuyển động trong môi trường xung quanh tốt hơn.

Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn liệu con rồng gai sẽ lớn đến mức nào khi trưởng thành và liệu chúng có còn giữ được những chiếc gai độc đáo hay không.