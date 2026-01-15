Nga đón kỷ lục vui chưa từng có

Nga đã đạt một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ năng lượng với Trung Quốc khi đưa đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia vận hành ở mức công suất tối đa trong năm 2025, đạt mức xuất khẩu 38,8 tỷ mét khối khí.

Đây là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu cung ứng vào tháng 12 năm 2019, đánh dấu bước tiến lớn trong thỏa thuận dài hạn giữa Tập đoàn Gazprom và Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Mỗi ngày, đường ống đang vận hành với lưu lượng hơn 100 triệu mét khối khí, cho thấy sự ổn định và tin cậy của tuyến vận chuyển xuyên biên giới này. Dù Gazprom không tiết lộ chi tiết về khối lượng cụ thể giao nhận hàng ngày, các báo cáo cho thấy nguồn cung đều đặn có thể đã vượt nhẹ mức cam kết trong hợp đồng, phản ánh nhu cầu tăng đều của Trung Quốc trong bối cảnh nước này tìm cách đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn.

Tháng 5/2025, Gazprom ghi nhận đã cung cấp lũy kế 100 tỷ mét khối khí cho Trung Quốc kể từ năm 2019. Riêng năm 2024, Nga xuất sang Trung Quốc 31 tỷ mét khối khí, và đến năm 2025, đạt đúng thiết kế ban đầu với 38 tỷ mét khối.

Trong tháng 9/2025, hai bên tiếp tục ký thỏa thuận nâng công suất thêm 6 tỷ mét khối mỗi năm, nâng tổng sản lượng lên 44 tỷ mét khối. Khi tính thêm dự án đường ống Power of Siberia 2 và tuyến đường Viễn Đông đang được xây dựng, tổng sản lượng khí Nga xuất sang Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng thêm 58 tỷ mét khối mỗi năm trong dài hạn.

Ngoài ra, ống lớn năng lượng Nga cũg xuất khẩu khí đốt qua đường ống sang Trung Quốc nhiều hơn tổng lượng khí đốt xuất khẩu sang các nước châu Âu không thuộc CIS,bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Gazprom cũng tăng nguồn cung khí đốt cho Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan thêm 22,2%, và cho Gruzia thêm 40,4%.