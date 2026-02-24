Cãi vã, bố ném con nhỏ xuống sông, mẹ nhảy xuống cứu

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cặp vợ chồng xảy ra tranh cãi nảy lửa trên cầu. Trong cơn giận dữ, người đàn ông bất ngờ bế đứa con nhỏ ném xuống sông. Người mẹ ngay lập tức liều mình nhảy xuống nước để cứu con, người đàn ông thấy vậy cũng nhảy theo, để lại một đứa trẻ khác trên cầu gào khóc thảm thiết. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người đi đường, cả ba người cuối cùng đã được cứu sống.

Sự việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cho rằng hành động của người cha là đặt đứa trẻ vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Việc cố tình ném một đứa trẻ nhỏ, không có khả năng tự vệ xuống sông về bản chất đã có dấu hiệu của tội giết người chưa thành. Cư dân mạng đang kêu gọi các cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đàn ông này.

Diễn biến sự việc qua đoạn video

Theo hình ảnh từ video, cặp vợ chồng tranh chấp gay gắt trên cầu. Người đàn ông do mất kiểm soát cảm xúc đã ném con xuống dòng nước. Người vợ không chút do dự, lập tức trèo qua lan can nhảy xuống cứu con. Sau đó, chính người chồng cũng nhảy xuống theo.

Dưới sự hỗ trợ của những người đi đường bằng các công cụ như sào tre, cả gia đình ba người đã được đưa lên bờ an toàn. Đứa trẻ hiện đã qua cơn nguy kịch. Có nguồn tin cho biết người đàn ông lúc đó nghi sặc mùi rượu. Cặp vợ chồng này là lao động nhập cư, đang sống cùng hai con nhỏ gần khu vực cây cầu.

Đoạn video lan truyền trên mạng tại Trung Quốc những ngày qua

Hệ lụy tâm lý và làn sóng chỉ trích

Sự việc không chỉ dừng lại ở sự nguy hiểm về tính mạng. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ còn lại trên cầu và bóng đen tâm lý đối với đứa bé bị ném xuống sông đã làm dấy lên nỗi lo ngại sâu sắc về việc quản lý cảm xúc cực đoan và bảo vệ trẻ em.

Cư dân mạng lên án gay gắt hành vi của người cha là "vượt quá giới hạn nhân tính". Họ cho rằng dù vợ chồng có mâu thuẫn đến đâu cũng không được lấy con cái ra làm công cụ để gây áp lực hay trút giận. Dù sau đó người cha có nhảy xuống cứu, nhưng hành động cứu vãn muộn màng không thể xóa bỏ bản chất độc ác của việc chủ động đẩy con vào chỗ chết.

Vụ việc đã tạo ra làn sóng phẫn nộ

Một số ý kiến của cư dân mạng nhận xét: "Đây sẽ là bóng đen theo đứa trẻ suốt cả cuộc đời", "Lớn lên trong một gia đình như thế này, liệu tâm lý đứa trẻ có thể lành mạnh được không?", "Hãy tưởng tượng cú sốc mà hai đứa trẻ phải chịu đựng, có lẽ phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ", "Pháp luật bảo vệ trẻ em ở đâu? Hành vi này là phạm pháp!".

Nguồn: HK01