Cãi nhau với người đàn ông, cô gái nhảy khỏi tầng 4 khách sạn

Một cô gái 20 tuổi được cho là đã nhảy từ cửa sổ tầng 4 của một khách sạn ở khu Vishwas Nagar, Đông Delhi, Ấn Độ, vào chiều ngày 12/2 sau một cuộc cãi vã. Vụ việc được báo cáo vào khoảng 1h chiều sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp tại đồn cảnh sát Farsh Bazar về một cô gái nhảy từ khách sạn Santosh Residency.

Theo cảnh sát Delhi, cô gái này đã nhận phòng khách sạn cùng với một người đàn ông 22 tuổi. Trong thời gian lưu trú, hai người được cho là đã xảy ra tranh cãi. Trong cơn giận dữ, cô gái được cho là đã nhảy ra khỏi cửa sổ từ tầng 4.

Cô gái nhảy khỏi cửa sổ tầng 4.

Cô gái lập tức được đưa đến một bệnh viện gần đó, nơi cô hiện đang được điều trị. Tình trạng sức khỏe của người này chưa được công bố chính thức.

Theo hãng tin ANI, các quan chức cảnh sát cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định chính xác trình tự các sự kiện và quyết định hành động pháp lý thích hợp. Lời khai của nhân viên khách sạn đang được ghi lại.

Một đoạn clip liên quan đến vụ việc cũng đã xuất hiện và đang được xem xét như một phần của cuộc điều tra.