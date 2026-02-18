Đã quá mệt vì phải diễn, giới trẻ Trung Quốc bắt đầu "sống thật" ngày Tết

Tết Nguyên đán là dịp quan trọng để đoàn viên, nhưng với nhiều người trẻ tại Trung Quốc, việc phải đối mặt với đủ loại họ hàng lại trở thành một gánh nặng. Ngày càng có nhiều người quyết định sống thật với chính mình, dù là một mình đi du lịch nước ngoài thư giãn hay từ chối mua những hộp quà biếu cao cấp đắt đỏ. Trong mắt họ, Tết không còn là một "sàn diễn" xã hội mà là khoảng thời gian để an ủi cảm xúc và nghỉ ngơi thân tâm.

Một bài viết trên trang truyền thông "36Kr" của Trung Quốc chỉ ra rằng, trên bảng tin WeChat, có thể thấy ngày càng nhiều người chọn ăn Tết ở một nơi xa, thậm chí là một mình đi nghỉ dưỡng để tận hưởng niềm vui độc hành. Nói cách khác, nhiều thanh niên Trung Quốc đang tự chủ lựa chọn và sắp xếp hình thức đón Tết cho riêng mình.

Tết vừa là kịch bản tiêu dùng lớn nhất trong năm, vừa là bài kiểm tra áp lực cho mối quan hệ giữa các thế hệ. Khi thế hệ cha mẹ vẫn dùng tiêu chuẩn "Tết là phải thế này" để đánh giá con cái, thì người trẻ đã bắt đầu "bỏ phiếu bằng chân", chủ động thoát khỏi kiểu ăn Tết bị định nghĩa bởi tiêu dùng. Sự rạn nứt này không chỉ là vấn đề tiền tiêu vào đâu, mà là sự phân hóa về giá trị quan: Sống vì ai?

Thứ không thể thiếu trong dịp Tết của thế hệ cha mẹ là thuốc lá và rượu cao cấp (để biếu), thực phẩm chức năng có thương hiệu (để tỏ ra sang trọng), trang sức vàng bạc (để có thể diện), hộp quà hạt khô (để qua lại lễ nghĩa). Bản chất của những việc này là chi trả cho đánh giá của người khác. Ngược lại, tiêu dùng Tết của thế hệ Z Trung Quốc năm 2026 là nến thơm (giúp ngủ ngon, giải tỏa áp lực), thẻ tập gym năm (cho sức khỏe thân tâm), mô hình mù blind box (bạn đồng hành cảm xúc), bữa cơm tất niên một mình (nghi thức chiều chuộng bản thân). Thực tế, họ đang chi trả cho cảm xúc của chính mình.

Dữ liệu từ Meituan cho thấy, hai tuần trước Tết năm nay, lượng tìm kiếm mua chung các dịch vụ làm tóc, làm móng, spa tăng vọt. Trên danh sách bán hàng của Dingdong Maicai và Hema, hoa tươi, nến thơm, thiết bị thể thao và các combo bữa tối tất niên cho thú cưng đang chiếm lĩnh giỏ hàng của thế hệ "9x" và "10x".

Thế hệ trước có thể chịu đựng việc "diễn" cho hợp cảnh, nhưng người trẻ Trung Quốc hiện nay thì không. Cuộc sống của họ đã đủ mệt mỏi với nhịp độ làm việc "996" (làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần), sự tương phản giữa giá nhà cao và lương thấp, nỗi lo âu nghề nghiệp tuổi 35... Tết lẽ ra là thời gian nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại biến thành chiến trường thứ hai của những mối quan hệ xã giao.

Quan trọng hơn, thế hệ trẻ này đã nhìn thấy bộ mặt chân thực của con người. Họ xem vô số những cuộc đời không hoàn hảo nhưng chân thực trên mạng, họ biết rằng không phải ai cũng phải kết hôn ở tuổi 25, mua nhà ở tuổi 30 hay tự do tài chính ở tuổi 35. Vì vậy, khi kịch bản "cuộc đời chuẩn mực" đó lại được diễn ra vào dịp Tết, họ sẽ phản kháng theo bản năng: "Dựa vào đâu mà phải sống theo kịch bản của các người? Không diễn thì trời cũng chẳng sập."

Giới trẻ Trung Quốc ngày càng có xu hướng trải qua ngày lễ thực sự để nghỉ ngơi và dành cho mình

Có người chọn kiểu ăn Tết hòa giải: về nhà 3 ngày thay vì 7 ngày, chỉ gặp những người thân thiết nhất, trao đổi trước với bố mẹ rằng không muốn bị sắp xếp xem mắt. Có người chọn kiểu ăn Tết tự do: ngủ đến khi tự tỉnh, thoải mái đi dạo phố, ăn một bữa tất niên chỉ chuẩn bị cho riêng mình.

Cũng có người chọn "ăn Tết ngược": mời bố mẹ đến thành phố mình đang sống, cùng ăn Tết với những người bạn tại đó. Cuộc điều tra của tờ Beijing News với 1018 người trẻ cho thấy, lượng đơn đặt hàng "Tết ngược" và du lịch dịp Tết đã tăng vọt trong 3 năm liên tiếp.

Đối với giới trẻ Trung Quốc, mấu chốt của Tết không nằm ở hình thức, mà là cuối cùng họ cũng có thể chân thành đi qua ngày lễ này theo cách riêng của mình.

