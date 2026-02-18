Trung Quốc: Tiệm nail khiến nhiều người nhiễm HPV do khử trùng dụng cụ làm móng qua loa

Cô Ngô, một khách hàng có thói quen làm móng định kỳ trong thời gian dài, gần đây phát hiện kẽ ngón tay xuất hiện những nốt nhỏ trong suốt bất thường. Sau khi thăm khám, cô được chẩn đoán nhiễm virus u nhú ở người (tức HPV) và phải điều trị. Đáng chú ý, tiệm làm móng mà cô thường lui tới cũng ghi nhận nhiều khách khác rơi vào tình trạng tương tự.

Với trường hợp này, bác sĩ cho biết, trong quá trình làm móng, các thao tác như cắt da chết, mài bề mặt móng có thể làm tổn thương lớp biểu bì quanh móng. Đây vốn là “hàng rào” bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Khi lớp bảo vệ này bị phá vỡ, dù chỉ là những vết xước rất nhỏ khó nhìn thấy bằng mắt thường, virus có thể dễ dàng xâm nhập nếu dụng cụ mang mầm bệnh.

Đặc biệt, các chủng HPV nguy cơ thấp như type 1, 2, 4 thường gây ra mụn cóc quanh móng. Tổn thương có thể xuất hiện dưới dạng nốt trong suốt hoặc sùi giống súp lơ. Nếu dụng cụ không được khử trùng đúng cách và bị dùng chung cho nhiều người, nguy cơ lây nhiễm chéo là rất cao.

Ngoài trường hợp của cô Ngô, một số trường hợp còn ghi nhận tình trạng móng tách lớp, nhiễm nấm, móng vàng hoặc giòn dễ gãy, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và thẩm mỹ.

Cồn không đủ tiêu diệt HPV

Bác sĩ nhấn mạnh, việc trộn lẫn và dùng chung dụng cụ là yếu tố nguy cơ then chốt. Nhiều tiệm chỉ lau dụng cụ bằng cồn sau mỗi lượt khách. Tuy nhiên, HPV không nhạy cảm với cồn thông thường. Để bất hoạt virus cần sử dụng phương pháp hấp tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ cao hoặc các hóa chất khử khuẩn chuyên dụng.

Trên thực tế, các dụng cụ như dũa móng, kềm cắt da chết thường được sử dụng lặp lại cho nhiều khách. Thậm chí có nơi còn dùng chung dụng cụ cho cả tay và chân, làm gia tăng đáng kể nguy cơ lây nhiễm chéo.

Ngoài HPV, nếu dụng cụ không được khử trùng đúng chuẩn, vi khuẩn và nấm như trực khuẩn mủ xanh có thể xâm nhập, gây móng vàng, dày lên hoặc xuất hiện lỗ hổng trên móng.

Bên cạnh đó, một số loại sơn gel kém chất lượng chứa thành phần hóa học mạnh có thể ăn mòn móng, khiến móng giòn, nứt hoặc đổi màu.

Đối với đèn UV dùng trong làm móng, hiện chưa có bằng chứng lâm sàng rõ ràng cho thấy gây ung thư. Tuy nhiên, việc chiếu tia trong thời gian dài có thể thúc đẩy quá trình lão hóa da. Bác sĩ khuyến cáo mỗi lần chiếu không nên vượt quá 10 phút.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu phát hiện vùng da quanh móng xuất hiện mụn lạ, đau nhức, hoặc móng đổi màu, giòn, dễ gãy bất thường, cần ngừng làm móng ngay và đến cơ sở y tế kiểm tra sớm để tránh kéo dài điều trị.

Nguồn: ETtoday