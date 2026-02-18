Cả Nhật Bản phát cuồng vì một chú khỉ con ôm thú bông: Sự thật phía sau không hề màu hồng

Được biết, Punch sinh vào tháng 7/2025 nhưng không may bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời. Các nhân viên chăm sóc tại Công viên thành phố Ichikawa đã nhanh chóng can thiệp, trực tiếp nuôi dưỡng và theo dõi sát sao quá trình phát triển của chú khỉ nhỏ, đồng thời từng bước giúp Punch làm quen với những cá thể macaque khác trong vườn thú.

Tuy nhiên, khi được chuyển vào khu chuồng chung với các con khỉ khác, Punch gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Theo các chuyên gia, khỉ con thường bám mẹ ngay từ khi sinh ra, vì vậy việc thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ khiến Punch dễ rơi vào trạng thái lo lắng và cô đơn.

Ảnh: X / @ichikawa_zoo

Để xoa dịu cảm giác bất an ấy, các nhân viên đã đặt vào chuồng của Punch một chú thú nhồi bông hình đười ươi cỡ lớn. Không ngờ, Punch nhanh chóng hình thành sự gắn bó đặc biệt với món đồ chơi này, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Theo truyền thông địa phương, Punch đối xử với chú thú bông như người mẹ mà mình chưa từng có: ngủ cùng, ăn cùng và chơi cùng. Ở tuổi 6 tháng, sự quấn quýt của chú khỉ nhỏ với món đồ chơi không chỉ khiến nhân viên vườn thú bất ngờ mà còn khiến hàng triệu người xúc động.

Hình ảnh Punch ôm chặt chú đười ươi nhồi bông đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn. Những ngày gần đây, Công viên thành phố Ichikawa ghi nhận lượng khách tăng đột biến, với dòng người xếp hàng dài để được tận mắt nhìn thấy chú khỉ nhỏ và gửi lời chúc tốt đẹp.

Trong thông báo đăng ngày 15/2, vườn thú cho biết: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ghé thăm hôm nay. Toàn bộ nhân viên đều bất ngờ trước lượng khách đông ngoài dự kiến, điều chúng tôi chưa từng trải qua trước đây”.

Đơn vị này cũng gửi lời xin lỗi vì việc vào cổng bị chậm trễ và cho biết sẽ tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ nghỉ kéo dài sắp tới, nhằm đảm bảo du khách có trải nghiệm thoải mái.

Trên mạng xã hội X, nhiều người chia sẻ cảm xúc sau khi đến thăm Punch.

“Tôi đã đi xem Punch. Bé khoe món đồ chơi nhỏ xíu dễ thương của mình, chạy nhảy rồi nằm lăn ra chơi”, một tài khoản viết.

Người khác chia sẻ: “Tôi đến xem Punch-kun nhưng những con vật khác cũng ở rất gần và đáng yêu, thực sự rất vui. Chắc nhân viên cửa hàng mệt lắm vì đông khách. Tôi luôn ủng hộ các bạn”.

Một du khách khác cho biết: “Hôm nay chúng tôi ghé thăm vườn thú. Lúc vào thì không phải xếp hàng nhiều, nhưng khi ra về thì hàng dài kinh khủng. Mọi người đều đến để xem Punch! Khu ‘núi khỉ’ đã đông kín từ sáng. Bọn trẻ con rất thích khu công viên. Chúng tôi hy vọng sớm quay lại”.

Bên cạnh những lời khen “đáng yêu”, cũng có người bày tỏ cảm giác chạnh lòng. “Nhìn chú khỉ nhỏ kéo theo thú nhồi bông thì rất dễ thương nhưng cũng rất buồn”.

“Tôi thực sự hy vọng Punch sẽ tìm được vị trí của mình. Các vườn thú làm công việc quan trọng cho phúc lợi động vật, và việc nhân viên hỗ trợ Punch vượt qua khó khăn cho thấy sự tận tâm của họ. Đó là một nỗ lực ấm áp”, một người bình luận.

“Đây là một vườn thú tuyệt vời, có bầu không khí thoải mái và sự gần gũi với động vật. Tôi lo rằng sự gia tăng đột ngột lượng khách có thể khiến các con vật khác mệt mỏi, dù chỉ là tạm thời. Mong hãy đặt động vật lên hàng đầu”.

Trước những quan tâm đó, vườn thú cho biết trong một bài đăng riêng rằng Punch đang “dần dần tăng cường tương tác với các con khỉ khác trong nhóm”.

“Mỗi ngày, chú có nhiều trải nghiệm khác nhau như được chải lông, đùa nghịch cùng đồng loại hay thậm chí bị ‘mắng’. Punch đang học từng ngày cách sống trong một tập thể như một con khỉ thực thụ”, đại diện vườn thú chia sẻ.

Nguồn: The Sun