Hàng dài người dân Nhật tiễn cặp đôi gấu trúc hồi hương

Đây cũng là lần đầu tiên sau 50 năm, Nhật Bản không còn bất kỳ cá thể gấu trúc nào. Cặp gấu trúc sinh đôi bốn tuổi được vận chuyển bằng xe tải rời khỏi Sở thú Ueno, nơi chúng chào đời vào năm 2021. Hình ảnh chiếc xe kín mít rời cổng sở thú đã khiến nhiều người hâm mộ không giấu nổi sự xúc động.

“Tôi đã đến thăm chúng từ khi chúng mới sinh ra. Cảm giác giống như con mình sắp đi đến một nơi rất xa. Thật sự rất buồn”, bà Nene Hashino, một phụ nữ ngoài 40 tuổi mặc áo khoác in hình gấu trúc và ôm một con thú nhồi bông, chia sẻ với AFP.

Ảnh: Reuters

Xe chở gấu trúc rời khỏi vườn thú (Ảnh: AFP)

Việc hồi hương của hai chú gấu trúc được thông báo vào tháng trước. Theo Chính quyền Tokyo, đơn vị quản lý Sở thú Ueno, thời hạn cho mượn gấu trúc dự kiến kết thúc vào tháng 2, tuy nhiên việc đưa Lei Lei và Xiao Xiao về Trung Quốc đã được tiến hành sớm hơn một tháng.

Trước ngày chia tay chính thức, vào ngày 25/1, Sở thú Ueno đã cho phép khoảng 4.400 người may mắn trúng vé xổ số trực tuyến được vào thăm cặp gấu trúc lần cuối. Hai ngày sau đó, nhiều người mặc trang phục, đội mũ và đeo huy hiệu hình gấu trúc đã đứng chờ hàng giờ dọc các con phố quanh sở thú để tiễn biệt.

“Hai chú ấy đi rồi, tôi cảm giác như mất đi một phần trái tim mình”, anh Daisaku Hirota, 37 tuổi, một nhân viên cửa hàng thường xuyên đến thăm gấu trúc vào ngày nghỉ, nói trong nghẹn ngào.

Ảnh: AFP

Lei Lei và Xiao Xiao là con của gấu trúc mẹ Shin Shin, cá thể được Trung Quốc gửi sang Nhật Bản từ năm 2011 và đã được đưa trở về nước vào năm 2024 do tình trạng sức khỏe suy giảm.

Những thiệt hại về kinh tế

Hình ảnh gấu trúc xuất hiện khắp nơi trong và ngoài khuôn viên Sở thú Ueno, từ bánh quy, kẹo ngọt, thú nhồi bông, văn phòng phẩm cho đến sách ảnh. Những bức tượng gấu trúc được đặt ngay trước ga tàu điện, trong khi một trung tâm thương mại lớn cũng dành riêng cả một khu vực để bày bán các sản phẩm liên quan đến loài động vật này.

“Gấu trúc là biểu tượng của Ueno, là một ngôi sao thực sự”, ông Asao Ezure, quản lý một cửa hàng bán đồ lưu niệm, chia sẻ. “Chúng tôi lo lắng không biết sự vắng mặt của gấu trúc sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh như thế nào”.

Theo ông Katsuhiro Miyamoto, giáo sư kinh tế tại Đại học Kansai, việc Sở thú Ueno không còn gấu trúc có thể gây thiệt hại kinh tế khoảng 20 tỷ yên mỗi năm (khoảng 3,4 nghìn tỷ đồng).

“Nếu tình trạng này kéo dài trong nhiều năm, tác động kinh tế tiêu cực do không có gấu trúc được dự báo sẽ lên tới hàng chục tỷ yên”, ông Miyamoto cho biết trong một tuyên bố. “Với những người Nhật yêu gấu trúc, trong đó có cả tôi, tôi hy vọng chúng sẽ sớm quay trở lại”.

Nguồn: CNA, The Hour