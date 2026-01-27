Cải tạo nhà, cặp vợ chồng phát hiện ra "kho báu" ẩn giấu trong tường

Amanda và Vinny đang nỗ lực khôi phục ngôi nhà về "vẻ huy hoàng trước đây" và ghi lại hành trình của họ trên mạng xã hội

Trong một clip trên TikTok, cặp đôi này tiết lộ rằng phát hiện đầu tiên của họ diễn ra cách đây một năm. Tuy nhiên, 12 tháng sau, họ vẫn tiếp tục khai quật được những hiện vật có niên đại hơn một thế kỷ.

Cặp vợ chồng phát hiện ra nhiều đồ vật quý giá khi cải tạo nhà.

Đoạn clip của họ bắt đầu với cảnh Vinny khám phá những thanh xà gỗ trong một căn phòng, nơi anh tình cờ tìm thấy một bức ảnh đen trắng. Bên cạnh đó là một đơn thuốc từ năm 1925, dự định được gửi đến một hiệu thuốc ở New Jersey, Mỹ, để lấy thuốc.

Sau đó, Vinny tìm thấy một trang báo New York có tiêu đề "Bọn cướp bị giết", đề năm 1931.

Tiếp theo đó là một chai dầu máy may và máy cắt cỏ bẩn thỉu, một chú lính đồ chơi và một cái kẹp giày có khắc dòng chữ - Daniel J. Ahearn. Amanda nhận xét: "Một cái kẹp giày trên tường, thú vị thật".

Sau đó, Vinny tìm thấy một cuộn chỉ màu cam - có lẽ là dành cho máy may, một cái kẹp quần áo bằng gỗ và một tấm thiệp chia buồn. Trên đó ghi: "Với lòng cảm thông sâu sắc nhất. Emma, Rick, Jenny và Ralph".

Một hình nhân đồ chơi khác nhanh chóng xuất hiện, cùng với một bóng đèn lớn và một lọ phấn rôm.

Trong phần chú thích của clip, Amanda viết thêm: "Một năm sau, chúng tôi vẫn tìm thấy những đồ vật do những người thuê nhà trước để lại trong tường ở nhiều khu vực khác nhau của ngôi nhà trong quá trình sửa chữa.

Nếu có cơ hội mua nhà cũ, hãy làm ngay! Bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ tìm thấy điều gì!".

Đáp lại, một người dùng TikTok hỏi: "Bạn có định trả lại bất kỳ cái nào trong số đó không?".

Amanda tiết lộ: "Chúng tôi muốn tìm cách trưng bày chúng trong nhà như một bảo tàng nhỏ. Tôi đang nghĩ đến việc chụp ảnh mọi thứ và treo chúng lên tường cùng với những đồ vật của chúng tôi".

Một người khác đồng tình và gợi ý với hai người: "Thật tuyệt vời khi có những mảnh ghép lịch sử nhỏ từ ngôi nhà của mình làm kỷ niệm".

Người thứ ba nói: "Quý giá thật! Và hãy tưởng tượng những người chủ cũ không hề biết rằng tất cả những người lạ này, 100 năm sau, lại say mê chúng đến vậy".