Sau tiếng động lớn, vết nứt xuất hiện nhưng vẫn khoan sâu 1.000m, phút sau công trường báo tin vui, kho báu khủng lộ diện

Trung tâm Tin tức Dầu khí Trung Quốc đưa tin vào ngày 21/1, trong làn sóng số hóa, công tác quản lý thiết bị mỏ dầu truyền thống đang đứng trước một cuộc chuyển đổi mang tính đột phá. Xuất phát từ nhu cầu cốt lõi là đảm bảo vận hành an toàn cho hơn 30.000 thiết bị, mỏ dầu Trung Nguyên đã lấy giám sát thông minh, kiểm tra tự động và cảnh báo sớm làm trọng tâm, xây dựng hệ thống quản lý an toàn thiết bị thông minh toàn diện, qua đó thực hiện bước chuyển từ “con người theo dõi thiết bị” sang “quản lý thông minh”.

Nhờ số hóa, năm 2025, các chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) của mỏ dầu Trung Nguyên đều nằm trong nhóm dẫn đầu khối thượng nguồn của Sinopec, mang lại kinh nghiệm chuyển đổi số đáng tham khảo cho sản xuất an toàn và phát triển chất lượng cao của các doanh nghiệp năng lượng truyền thống.

Ngày 14/1, trên màn hình máy tính tại Trạm giám sát thiết bị thuộc Trung tâm giám sát kỹ thuật mỏ dầu Trung Nguyên, khung cảnh vận hành của các máy bơm dầu cách đó hàng chục km hiện lên rõ nét. Mọi cử động của công nhân vận hành, cũng như những thay đổi nhỏ nhất trong trạng thái hoạt động của thiết bị đều được ghi nhận và phân tích theo thời gian thực. Khi kiểm tra công tác, chuyên gia cao cấp của mỏ dầu Trung Nguyên, ông Chu Văn Kỳ, không khỏi cảm thán: “Công nghệ số hóa – trí tuệ hóa không chỉ trang bị cho quản lý thiết bị một ‘bộ não thông minh’, mà còn khiến tuyến phòng thủ an toàn của mỏ dầu trở nên vững chắc hơn”.

Theo giới thiệu, hiện mỏ dầu Trung Nguyên có hơn 30.000 thiết bị (công trình phụ trợ) các loại, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định của thiết bị là nhiệm vụ then chốt. Trong hai năm gần đây, xoay quanh xây dựng số hóa – trí tuệ hóa, mỏ dầu tập trung vào quản lý thiết bị tinh gọn, bắt đầu từ các khâu như giám sát thông minh, kiểm tra tự động, cảnh báo sớm, xây dựng hệ thống quản lý an toàn thiết bị toàn diện, đa chiều và thông minh, tạo “lá chắn” vững chắc cho sản xuất an toàn. Từ năm 2025 đến nay, các chỉ số KPI then chốt của mỏ dầu đều đứng trong nhóm dẫn đầu khối thượng nguồn của Sinopec.

Hiện nay, mỏ dầu Trung Nguyên đã mở rộng ứng dụng chức năng kiểm tra tự động của camera tại giếng sang các thiết bị cơ khí khác như bơm tăng áp, bơm trộn, góp phần nâng mức an toàn tổng thể của thiết bị trong toàn mỏ.

Mỏ dầu Trung Nguyên đã tự phát triển một hệ thống thông minh – hệ thống cảnh báo thiết bị đồ thị công suất không tải của máy bơm dầu, giúp thực hiện cảnh báo rủi ro từ sớm.

“Trên đỉnh mỗi máy bơm dầu đều lắp đặt thiết bị đồ thị công suất không tải, nhưng trước đây chức năng của nó chỉ giới hạn ở việc giám sát mực chất lỏng động trong giếng, điều này thực sự rất lãng phí. Vì vậy, chúng tôi tổ chức đội ngũ đổi mới sáng tạo để mở rộng chức năng của thiết bị, để nó vừa thu thập dữ liệu mực chất lỏng động, tải động – tĩnh, vừa có thể phân tích thông minh, phát hiện rủi ro sớm và đưa ra cảnh báo”, ông Nhiếp Hưng, Trưởng phòng quản lý kỹ thuật Nhà máy khai thác dầu Văn Lưu, cho biết.

Ngày 13/12/2025, khi đang theo dõi màn hình giám sát tại phòng điều khiển trung tâm của Khu quản lý khai thác dầu số 2 (Văn Đông), nhân viên Lý Thắng Thanh bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn và nhận được thông báo cảnh báo trên màn hình: dây cáp của giếng 13-412 xuất hiện 12 vết nứt. Anh lập tức chuyển thông tin cho cán bộ trực ban trong ngày, khu vực này ngay sau đó đã tổ chức kiểm tra và thay thế dây cáp, kịp thời loại bỏ nguy cơ cần bơm rơi xuống giếng. Đồng thời, các hệ thống vẫn giám sát liên tục để đảm bảo giếng tiếp tục khoan sâu hơn 1.000m.

Ngay sau đó, các lớp dầu mới tiếp tục được hút lên và sự cố tập tức được xử lý chỉ trong vòng 5 phút. “Trước đây, chúng tôi chỉ xử lý khi sự cố đã xảy ra. Nay với công nghệ số hóa, hệ thống có thể trực tiếp phân tích tải động – tĩnh thông qua thiết bị đồ thị công suất không tải, từ đó dự báo trước sự cố máy bơm dầu, nâng cao hiệu quả xử lý thiết bị”, ông Nhiếp Hưng cho biết. Từ năm 2025 đến nay, mỏ dầu đã thông qua hệ thống cảnh báo này xử lý thành công 6 nguy cơ tiềm ẩn về thiết bị.

“Từ xử lý sau sự cố sang phòng ngừa trước rủi ro, công nghệ số hóa không chỉ trang bị cho an toàn thiết bị ‘đôi mắt thông minh’, mà còn bắc một cây cầu thông tin cho phát triển chất lượng cao của mỏ dầu”, ông Hồ Chí Viễn cho biết. Trong thời gian tới, mỏ dầu sẽ tiếp tục khám phá thêm các kịch bản ứng dụng số hóa trong lĩnh vực thiết bị, dùng công nghệ làm điểm tựa cho sản xuất an toàn.