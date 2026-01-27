Mua nhẫn kim cương được tặng bình giữ nhiệt bạc nguyên chất, 3 năm sau kim cương mất giá 90% còn quà tặng kèm giá trị gấp 3

Trong bối cảnh thị trường kim loại quý khởi đầu năm 2026 đầy mạnh mẽ, giá bạc đã phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử, dẫn đến một câu chuyện thú vị về việc quà tặng kèm bỗng chốc đổi đời. Tại thành phố Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một người phụ nữ họ Vương ba năm trước đã chi 6.200 nhân dân tệ (khoảng 22.150.000 đồng), để mua một chiếc nhẫn kim cương.

Ban đầu bà cứ ngỡ đây là lựa chọn đầu tư giữ giá bền vững, không ngờ hiện tại định giá thu mua lại chỉ còn vỏn vẹn 700 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2.490.000 đồng, sụt giảm tới 90% giá trị. Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngỡ ngàng là món quà tặng đi kèm khi mua nhẫn lúc bấy giờ là một chiếc bình giữ nhiệt bằng bạc nguyên chất, nay lại có giá trị tăng gấp nhiều lần.

Dựa trên báo cáo từ các phương tiện truyền thông như Chim Gõ Kiến Tài Chính và Tin tức Tân Khoái, bà Vương đã tự cân và ước tính phần bạc nguyên chất trong thân bình nặng khoảng 70 đến 80 gram. Với mức giá thu mua bạc nguyên chất vào ngày 23 tháng 1 năm 2026 đạt 22,5 nhân dân tệ mỗi gram, tương đương 3,17 USD (khoảng 80.518 đồng), giá trị thu hồi của chiếc bình này hiện đã tiệm cận mức 1.575 đến 1.800 nhân dân tệ (khoảng 5.613.400 đến 6.426.200 đồng). Con số này không chỉ vượt xa giá trị hiện tại của chiếc nhẫn kim cương mà còn cao gần gấp ba lần món hàng chính.

Bà Vương chia sẻ rằng mục đích mua nhẫn kim cương ban đầu là để giữ giá, giờ đây sản phẩm chính lại trở thành hàng rớt giá, trong khi món quà tặng tầm thường lúc đó lại biến thành tài sản tiềm năng. Bà hóm hỉnh cho biết trước đây dùng bình để uống nước nhưng giờ không dám dùng nữa mà phải cất giữ để theo dõi diễn biến thị trường.

Sở dĩ làn sóng giá bạc lần này gây xôn xao dư luận là bởi vào cùng ngày 23 tháng 1, giá bạc quốc tế đã vượt ngưỡng 100 USD (khoảng 2.540.000 đồng) mỗi ounce, xác lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Giá bạc tại Trung Quốc cũng đồng loạt tăng theo, với mức giá bán giao ngay trong ngày đạt 24,03 nhân dân tệ mỗi gram, tương đương 3,38 USD (khoảng 85.852 đồng), lũy kế mức tăng trưởng vượt quá 37%. Điều này khiến giá thu mua các sản phẩm bạc nguyên chất tăng phi mã, ngay cả những vật phẩm nhỏ tặng kèm trong quá khứ cũng bất ngờ có giá trị lớn.

Trường hợp của bà Vương không phải là cá biệt. Trong phần bình luận của các bài báo liên quan, nhiều cư dân mạng chợt nhận ra mình cũng từng nhận được những món quà tặng bằng bạc tương tự. Thậm chí có người còn bày tỏ sự hối tiếc vì ngày xưa chê nặng mà suýt không nhận, tạo nên một trào lưu tìm kiếm lại những món quà cũ trong nhà.