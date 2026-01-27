Cả 5 ca nhiễm virus Nipah tại Ấn Độ đều là các y bác sĩ

Hiện tại, bang Tây Bengal (Ấn Độ) đang chứng kiến sự bùng phát của virus Nipah với 5 trường hợp chỉ trong một tuần. Hai bệnh nhân đầu tiên, một nam y tá và một nữ y tá làm việc tại một bệnh viện tư nhân ở Barasat thuộc quận North 24 Parganas, vẫn đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU). Ba trường hợp sau đó đã được báo cáo - một bác sĩ, một y tá và một nhân viên y tế - đã được nhập viện tại bệnh viện bệnh truyền nhiễm ở Beleghata. Chính quyền cũng đã yêu cầu khoảng 100 người cách ly tại nhà kể từ khi các trường hợp đầu tiên được xác nhận vào ngày 12/1.

Ảnh: NETEC

Trao đổi với IANS, ông Rajeev Jayadevan, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) Cochin và Trưởng ban Nghiên cứu Kerala, cho biết: "Virus Nipah được biết là lưu hành trong một số loài dơi nhất định. Nhiễm trùng ở người rất hiếm và là kết quả của sự lây truyền ngẫu nhiên tại điểm tiếp xúc giữa người và dơi, còn được gọi là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người (zoonosis). Điều này dễ xảy ra hơn ở các vùng nông thôn và khu vực gần rừng, nơi các hoạt động nông nghiệp làm tăng sự tiếp xúc giữa con người và dơi ăn quả khi tìm kiếm thức ăn."

Tiến sĩ Ishwar Gilada, Tổng thư ký Tổ chức Y tế Nhân dân (PHO), cho biết: "Sự tương tác giữa người và động vật, việc xâm phạm lãnh địa của chúng, tiêu thụ rượu chà là tươi (toddy hoặc tadi) bị nhiễm bẩn bởi dơi, ăn trái cây sống ăn dở bị dơi làm rơi vãi," có thể là những nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến đợt bùng phát gần đây.

Virus Nipah (NiV) là một loại virus lây lan giữa động vật và người. Đây là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, có thể lây truyền qua thực phẩm bị ô nhiễm hoặc trực tiếp từ người sang người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ở người nhiễm bệnh, virus này có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, từ nhiễm trùng không triệu chứng (dưới lâm sàng) đến bệnh hô hấp cấp tính và viêm não gây tử vong. Virus này cũng có thể gây bệnh nặng ở động vật như lợn.

Bệnh viện Cleveland Clinic (Ấn Độ) cho biết nó có thể lây truyền qua dịch cơ thể như nước bọt, phân, nước tiểu và máu. Điều này có nghĩa là nếu bạn chăm sóc người nhiễm virus Nipah, bạn có thể bị nhiễm bệnh khi người đó ho hoặc hắt hơi.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng mặc dù sự lây truyền từ người sang người có thể xảy ra ở quy mô hạn chế, nhưng biến thể virus Nipah hiện tại không có đặc điểm gây ra đại dịch. Tiến sĩ Gilada nói với IANS: "Về mặt lý thuyết, bất kỳ bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người nào đều có khả năng gây ra dịch bệnh hoặc đại dịch. Nhưng, kể từ lần bùng phát đầu tiên ở Malaysia năm 1998 cho đến nay, điều đó vẫn chưa xảy ra."

Ông Jayadevan cho biết: "Vì virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao, việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh càng sớm càng tốt là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi phải truy vết tiếp xúc một cách có hệ thống, trong đó tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều được xác định, theo dõi các triệu chứng và cách ly theo đúng quy trình."

Nguồn: NDTV