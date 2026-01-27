Cực nóng: Đã phát hiện virus Nipah tại Thái Lan

Tờ Bangkok Post đưa tin, đã phát hiện một số loài dơi ăn quả ở Thái Lan mang chủng virus Nipah mạnh. Song, các chuyên gia y tế đánh giá mối nguy hiểm lớn hơn đến từ những người nhiễm bệnh đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh bùng phát.

Tiến sĩ Sophon Iamsirithaworn, phó thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cho biết với các phóng viên rằng virus Nipah đã được tìm thấy ở dơi ăn quả tại Thái Lan, nhưng với mật độ virus thấp hơn so với các quốc gia nơi dịch bệnh bùng phát.

Các quan chức đã đặt mục tiêu ngăn chặn sự bùng phát của virus Nipah bằng cách cấm các trang trại chăn nuôi lợn ở những khu vực có virus này xuất hiện ở dơi. Điều này ngăn chặn dơi truyền virus từ lợn sang người.

“Hiện chưa có trường hợp nào được xác nhận tại Thái Lan. Có những lo ngại ở các quốc gia khác, đặc biệt là Bangladesh và bang Tây Bengal ở Ấn Độ. Mặc dù các quốc gia này cách xa Thái Lan, nhưng việc giám sát là cần thiết vì có các chuyến bay thẳng từ đó đến các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket”, Tiến sĩ Sophon cho biết.

Các nhân viên y tế tại sân bay Phuket theo dõi hành khách để phát hiện các dấu hiệu sốt hoặc nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia đang có dịch bệnh do virus Nipah gây ra

Ông cho biết, việc sàng lọc du khách đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục tại các sân bay này. Các quan chức tập trung vào những hành khách bị sốt hoặc có các triệu chứng về đường hô hấp, và những người đã ở trong khu vực có dịch bệnh bùng phát trong vòng 21 ngày qua.

Cũng theo Tiến sĩ Sophon, dịch bệnh Nipah ở Bangladesh và Ấn Độ đã được kiểm soát và không có dấu hiệu lây lan sang các nước lân cận khác.

Tiến sĩ Jurai Wongsawat, người phát ngôn của Cục Kiểm soát Bệnh tật, cho biết có hai chủng virus Nipah: chủng Bangladesh và chủng Malaysia. Chủng Bangladesh nguy hiểm hơn, tỷ lệ tử vong khá cao và gây ra các triệu chứng về đường hô hấp.

Bà cho biết, bệnh do virus Nipah gây ra cần được xem xét nghiêm túc vì nó gây viêm phổi nặng và hiện chưa có vắc-xin hay thuốc nào để chữa trị.

May mắn thay, tỷ lệ lây truyền thấp vì nó đòi hỏi phải tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, bà nói.

Các xét nghiệm trên dơi ăn quả ở Thái Lan cho thấy chỉ có 10% mẫu nhiễm virus Nipah. Trong khi đó, ở dơi ăn quả tại Ấn Độ, tỷ lệ này là 40-50%, Tiến sĩ Jurai cho biết.

Các nhà nghiên cứu ở Thái Lan không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy dơi truyền bệnh cho lợn hoặc người địa phương. Người phát ngôn cho biết, việc phát hiện virus ở dơi Thái Lan thường đạt đỉnh điểm vào tháng 4 và tháng 5.

Tiến sĩ Nattapong Wongwiwat, tổng giám đốc Cục Dịch vụ Y tế, cho biết dơi ăn quả là vật chủ chính của virus này, nhưng nó cũng có thể tồn tại trong các loài dơi khác.

Ông cho biết, nếu lợn nhiễm virus từ dơi, chúng có thể làm tăng cường bệnh trước khi truyền sang người.

Căn bệnh này có tỷ lệ tử vong từ 40-75% ở người, tùy thuộc vào chủng virus và khả năng y tế tại các khu vực bùng phát dịch.

Tiến sĩ Arkom Chaiwerawattana, giám đốc Viện Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Queen Sirikit, cho biết trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương nhất đối với virus Nipah vì các triệu chứng ở trẻ nhỏ ít rõ rệt hơn so với người lớn. Bệnh này rất nghiêm trọng ở trẻ nhỏ và gây ra viêm não nặng.

Các triệu chứng bắt đầu bằng sốt, đau đầu và đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt và sau đó là buồn ngủ. Những triệu chứng này có thể dẫn đến rối loạn ý thức, co giật, bất tỉnh, viêm phổi, suy hô hấp cấp tính và viêm não.

Bác sĩ Arkom cho biết, trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh có thể bị chậm phát triển, suy giảm khả năng học tập và động kinh trong tương lai.