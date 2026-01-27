Thái Lan siết chặt sàng lọc khách từ Ấn Độ bằng máy quét

Các quan chức y tế tại sân bay Suvarnabhumi cho biết chưa phát hiện trường hợp nào có triệu chứng nhiễm virus Nipah, sau khi Thái Lan tăng cường sàng lọc hành khách đến từ Ấn Độ. Biện pháp này được triển khai trong bối cảnh khu vực nâng mức giám sát y tế sau khi ghi nhận các ca bệnh tại bang Tây Bengal.

Theo Tổng công ty Sân bay Thái Lan (Airports of Thailand Plc), đơn vị này đã phối hợp với Cục Kiểm soát và Kiểm dịch Bệnh truyền nhiễm Quốc tế bắt đầu kiểm tra hành khách đến từ Ấn Độ từ 4 giờ sáng Chủ nhật, như một biện pháp phòng ngừa sức khỏe cộng đồng. Trọng tâm sàng lọc là các chuyến bay xuất phát từ Kolkata, nơi đã thiết lập các điểm đo thân nhiệt, khu vực đánh giá sức khỏe và phát Thẻ Cảnh báo Sức khỏe cho hành khách, trong đó nêu rõ các triệu chứng cần theo dõi và thông tin liên hệ y tế.

Giám đốc sân bay Suvarnabhumi, ông Kittipong Kittikajorn, cho biết các biện pháp đang được triển khai phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhằm hỗ trợ phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, đồng thời hạn chế tối đa sự gián đoạn đối với hành khách. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát lịch sử di chuyển trong vòng 14–21 ngày của những người đến từ các khu vực đang được giám sát.

Trong ngày Chủ nhật, hai chuyến bay từ Kolkata mang số hiệu 6E1911 và TG314, với tổng cộng 332 hành khách, đã được kiểm tra y tế. Theo thông tin từ nhà chức trách, không có hành khách nào được xếp vào diện bệnh nhân cần điều tra.

Các cơ quan y tế nhấn mạnh rằng trong trường hợp phát hiện hành khách có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội hoặc khó thở, quy trình ứng phó khẩn cấp sẽ được kích hoạt ngay lập tức, bao gồm cách ly và chuyển người bệnh đến các bệnh viện được chỉ định.

Bổ sung thêm thông tin khoa học, Tiến sĩ Yong Poovorawan, Trưởng Trung tâm Xuất sắc về Virus học Lâm sàng thuộc Đại học Chulalongkorn, cho biết virus Nipah không phải là mầm bệnh mới và khó có khả năng lây lan rộng như cúm hay Covid-19. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai, ông cho biết virus Nipah đã được nghiên cứu gần 30 năm, với hệ số lây truyền ước tính chỉ từ 0,2–0,8, thấp hơn đáng kể so với mức 1,5–2 của cúm và Covid-19.

Trước đó, bác sĩ Sophon Iamsirithaworn, Phó thư ký thường trực Bộ Y tế, nói với các phóng viên rằng virus Nipah đã được tìm thấy trong dơi ăn quả ở Thái Lan nhưng với mật độ virus thấp hơn so với các quốc gia đang có dịch bệnh bùng phát. Các quan chức đặt mục tiêu ngăn chặn sự bùng phát của virus Nipah bằng cách cấm các trang trại chăn nuôi heo tại những khu vực có virus xuất hiện ở dơi. Điều này ngăn chặn dơi truyền virus từ heo sang người.

Hiện chưa có trường hợp người nhiễm virus Nipah nào được xác nhận tại Thái Lan. Tuy nhiên, có những lo ngại ở các quốc gia khác, đặc biệt là Bangladesh và bang Tây Bengal của Ấn Độ. “Mặc dù các quốc gia này cách xa Thái Lan, nhưng việc giám sát là cần thiết vì có các chuyến bay thẳng từ đó đến các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket”, bác sĩ Sophon nói.

Bệnh này có tỷ lệ tử vong từ 40 - 75% ở người, tùy thuộc vào chủng virus và khả năng y tế ở các khu vực bùng phát dịch. Trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương đối với virus Nipah, vì các triệu chứng ít rõ rệt hơn so với người lớn. Các triệu chứng bắt đầu bằng sốt, đau đầu và đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt và sau đó là buồn ngủ, sau đó dẫn đến rối loạn ý thức, co giật, bất tỉnh, viêm phổi, suy hô hấp cấp tính và viêm não. Trẻ nhỏ bị nhiễm bệnh có thể bị chậm phát triển, suy giảm khả năng học tập và động kinh trong tương lai…

