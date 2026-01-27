Cả bãi biển sững lại khi sinh vật đẻ một lèo 125 quả trứng, du khách vây quanh xem không rời mắt

Cảnh tượng hiếm gặp giữa bãi biển đông người

Thephuketnews cho biết sự việc được ghi nhận vào ngày 22/1/2026 tại bãi biển Karon, thuộc Phuket (Thái Lan). Thời điểm này, bãi biển đang trong mùa cao điểm du lịch, lượng người tắm biển và dạo chơi khá đông. Theo thông tin từ mạng lưới giám sát động vật biển địa phương, các cán bộ thuộc Nhóm Động vật Biển Quý hiếm đã nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo về việc một sinh vật biển lên bờ làm tổ.

Bãi biển Karon, thuộc Phuket (Thái Lan) náo loạn vì sự xuất hiện của một sinh vật biển lên bờ làm tổ. (Ảnh: Thephuketnews)

Trước mắt du khách là hình ảnh một sinh vật biển nặng hàng chục kg chậm rãi bò trên cát, đào ổ và chuẩn bị đẻ trứng là cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim tài liệu về thiên nhiên. Nhiều người không giấu được sự tò mò và phấn khích, dừng lại quan sát, ghi hình từ xa để lưu giữ khoảnh khắc hiếm hoi.

Du khách vây quanh, lực lượng chức năng khẩn trương kiểm soát

Trước nguy cơ tập trung đông người có thể làm gián đoạn quá trình sinh sản, chính quyền phường Karon cùng đội ngũ quản lý bãi biển đã lập tức khoanh vùng khu vực rùa đẻ trứng. Du khách được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn, không dùng đèn flash hay tiến lại quá gần.

Theo các cán bộ bảo tồn, rùa biển rất nhạy cảm với ánh sáng và chuyển động bất thường. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến chúng bỏ dở quá trình sinh sản hoặc quay trở lại biển khi chưa đẻ xong, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng duy trì quần thể trong tự nhiên.

Quá trình đẻ trứng kéo dài khoảng 45 phút. Trong khoảng thời gian này, cá thể rùa gần như không rời vị trí, liên tục thả trứng xuống hố cát đã đào sẵn. Sau khi hoàn tất, rùa dùng vây sau cẩn thận lấp kín ổ trứng, nguỵ trang bằng lớp cát ẩm rồi chậm rãi bò trở lại biển, để lại phía sau một tổ trứng được che giấu kỹ lưỡng.

Qua kiểm tra ban đầu, các chuyên gia xác nhận tổ trứng gồm 125 quả, do một cá thể olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea) đẻ. Đây là loài rùa biển quý hiếm, thường chọn những bãi cát yên tĩnh, ít người qua lại để sinh sản, vì vậy sự xuất hiện của chúng tại một bãi biển du lịch đông đúc càng khiến giới bảo tồn chú ý.

Vì sao phải di dời toàn bộ trứng?

Dù ghi nhận số lượng trứng lớn và tình trạng ban đầu khỏe mạnh, các chuyên gia nhanh chóng đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn. Khu vực bãi biển Karon có mật độ người qua lại cao, nguy cơ trứng bị tác động vô tình là rất lớn. Ngoài ra, triều cường, mưa lớn hoặc động vật ăn thịt cũng có thể khiến ổ trứng bị hư hại.

Sau khi trao đổi với chính quyền địa phương, phương án di dời toàn bộ trứng về Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Biển và Ven biển khu vực Thượng Andaman đã được thống nhất. Tại đây, trứng sẽ được ấp trong điều kiện kiểm soát, giúp nâng cao tỷ lệ nở thành công của rùa con trước khi được thả về tự nhiên.

Đáng chú ý, đây đã là tổ rùa biển thứ ba được ghi nhận tại khu vực này chỉ trong những tuần đầu năm 2026. Trước đó, một tổ gồm 124 trứng được phát hiện vào ngày 3/1 và tổ thứ hai với 84 trứng vào ngày 10/1/2026. Hai tổ này nằm ở những khu vực ít chịu tác động của con người hơn và hiện vẫn đang được theo dõi nghiêm ngặt tại chỗ.

Theo giới chuyên môn, việc liên tiếp phát hiện các tổ rùa biển là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển tại Phuket đang dần được cải thiện. Chất lượng bãi cát, nguồn nước và điều kiện sinh thái ven biển được đánh giá phù hợp hơn cho hoạt động sinh sản của các loài rùa quý hiếm.

Dấu hiệu hồi sinh của môi trường biển

Các nhà bảo tồn nhận định, sự trở lại của rùa biển không phải hiện tượng ngẫu nhiên mà là kết quả của nhiều năm nỗ lực bảo vệ môi trường: kiểm soát rác thải, hạn chế ánh sáng nhân tạo ven biển, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và du khách.

Khoảnh khắc rùa biển đẻ 125 quả trứng giữa bãi biển đông người không chỉ khiến du khách thích thú, mà còn trở thành lời nhắc nhở rõ ràng về trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên. Khi con người biết giữ khoảng cách đúng mực và tôn trọng thế giới tự nhiên, những cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim tài liệu hoàn toàn có thể xuất hiện ngay giữa đời sống thường nhật.