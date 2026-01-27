Kiểm soát virus Nipah tại các sân bay quốc tế: Khác biệt ra sao so với kiểm tra COVID-19 và hành khách cần lưu ý những gì?

Khi các ca nhiễm virus Nipah (NiV) xuất hiện ở Tây Bengal, Ấn Độ, các quốc gia trong khu vực đang khôi phục các biện pháp y tế công cộng tại các sân bay quốc tế để ngăn chặn căn bệnh lây lan ra ngoài biên giới Ấn Độ. Mặc dù chỉ có 2 ca được xác nhận tại bang này và tổng cộng 5 ca nghi nhiễm cho đến nay, nhưng vài tuần qua đã chứng kiến các biện pháp nghiêm ngặt chống lại khả năng bùng phát virus Nipah, đặc biệt là ở bang lân cận Odisha và ở Kerala (nơi căn bệnh này được coi là bệnh lưu hành địa phương).
Nipah là một loại mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người, do dơi ăn quả mang mầm bệnh một cách tự nhiên và có khả năng lây truyền qua thực phẩm bị ô nhiễm, động vật và tiếp xúc gần giữa người với người. Virus này có thể dẫn đến bệnh đường hô hấp nghiêm trọng và viêm não cấp tính, với tỷ lệ tử vong cao trong lịch sử, dao động từ khoảng 40% đến 75% tùy thuộc vào đợt bùng phát và năng lực chăm sóc y tế tại địa phương.
Không giống như COVID-19 lây lan dễ dàng qua các giọt bắn trong không khí giữa các nhóm dân cư rộng lớn và dẫn đến sự lây lan toàn cầu trên diện rộng, sự lây truyền của Nipah hạn chế hơn và liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp với các nguồn lây nhiễm. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của căn bệnh và việc thiếu vaccine phổ biến hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đã thúc đẩy sự giám sát thận trọng của các cơ quan y tế quốc tế.
Để ứng phó với đợt bùng phát ở Tây Bengal, các quốc gia bao gồm Thái Lan, Nepal và Đài Loan đã công bố các đợt kiểm tra sức khỏe có mục tiêu đối với hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là Tây Bengal. Các cuộc kiểm tra này, được cho là đã điều chỉnh từ các khung quy định được phát triển trong đại dịch COVID-19, nhằm mục đích xác định sớm những hành khách có khả năng bị nhiễm bệnh, hỗ trợ cách ly nhanh chóng nếu cần thiết và giảm nguy cơ lây lan xuyên biên giới.
Dưới đây là những gì các cuộc kiểm tra này yêu cầu về mặt y tế, chúng khác với kiểm tra COVID-19 như thế nào, tại sao chúng lại quan trọng đối với an ninh y tế toàn cầu và hành khách nên mong đợi điều gì khi đi qua biên giới quốc tế trong đợt cảnh báo này.
Virus Nipah là một loại Henipavirus, được xác định lần đầu tiên tại Malaysia vào năm 1999. Nó lây truyền qua tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, đặc biệt là dơi ăn quả thuộc họ Pteropus, thực phẩm bị ô nhiễm như nhựa cây chà là thô, hoặc tiếp xúc gần với các dịch cơ thể mang mầm bệnh từ người nhiễm.
Các triệu chứng thường bắt đầu với:
Vì không có liệu pháp kháng virus đặc hiệu hoặc vaccine được cấp phép rộng rãi, các phản ứng y tế công cộng tập trung vào giám sát, phát hiện sớm, cách ly và chăm sóc hỗ trợ. Hồ sơ rủi ro này giải thích tại sao các cơ quan chức năng xử lý ngay cả các đợt bùng phát riêng lẻ với sự thận trọng cao độ.
Để ứng phó với các ca nhiễm được xác nhận tại bang Tây Bengal của Ấn Độ, một số quốc gia ở châu Á đã triển khai hoặc mở rộng các quy trình kiểm tra sức khỏe tại sân bay cho hành khách đến từ Ấn Độ, đặc biệt là từ các khu vực bị ảnh hưởng:
Thái Lan
Chính quyền Thái Lan đã tái thiết lập các biện pháp kiểm tra sức khỏe cho tất cả các chuyến bay đến từ Tây Bengal của Ấn Độ tại các sân bay quốc tế lớn bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket.
- Hành khách được kiểm tra thân nhiệt và phải điền vào tờ khai y tế khi đến.
- Các hãng hàng không thực hiện kiểm tra sức khỏe sơ bộ trước khi lên máy bay.
- Hành khách có triệu chứng hoặc sốt có thể được chuyển đi đánh giá thứ cấp hoặc cách ly.
- "Thẻ cảnh báo sức khỏe" tư vấn cho hành khách về các dấu hiệu cảnh báo và hành động cần thiết được phát cho người nhập cảnh.
Nepal
Nepal đã tăng cường kiểm tra sức khỏe tại Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu và tại các cửa khẩu biên giới trọng yếu với Ấn Độ. Các bàn sàng lọc đánh giá hành khách về sốt và các triệu chứng khác liên quan đến Nipah, đồng thời kết nối họ với các cơ sở y tế theo dõi nếu cần.
Đài Loan (Trung Quốc)
Đài Loan đang có kế hoạch phân loại virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm đầu phải thông báo, một động thái bắt buộc về mặt pháp lý yêu cầu báo cáo và phản ứng nhanh chóng nếu có các trường hợp nghi ngờ xảy ra. Mặc dù không hoàn toàn là kiểm tra tại sân bay theo nghĩa thông thường, sự phân loại này làm tăng cường các giao thức theo dõi và báo cáo hành khách cho những người nhập cảnh vào vùng lãnh thổ này.
Kiểm tra tại sân bay đối với Nipah không phải là xét nghiệm chẩn đoán. Đó là các biện pháp phân loại và cảnh báo sớm được thiết kế để đánh dấu những cá nhân có khả năng biểu hiện triệu chứng. Trong khi sàng lọc COVID-19 dựa nhiều vào xét nghiệm diện rộng bao gồm xét nghiệm kháng nguyên nhanh và PCR, sàng lọc Nipah tập trung vào việc xác định hành khách có triệu chứng và tiền sử rủi ro:
Kiểm tra thân nhiệt
Hành khách phải thực hiện quét thân nhiệt bằng hồng ngoại hoặc không tiếp xúc. Sốt (thường được định nghĩa là trên 38 độ C) có thể là dấu hiệu sớm của nhiễm trùng và dẫn đến việc đánh giá thứ cấp.
Khai báo y tế và bảng câu hỏi
Hành khách được hỏi về:
- Tiền sử đi lại gần đây đến các vùng có dịch (ví dụ: Tây Bengal).
- Tiếp xúc với người bệnh hoặc tiếp xúc với động vật thường liên quan đến Nipah.
- Các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau họng, ho, nhầm lẫn hoặc buồn ngủ.
Quan sát lâm sàng bằng mắt
Nhân viên y tế được đào tạo sẽ quan sát hành khách để tìm các dấu hiệu bệnh tật, bao gồm:
- Mệt mỏi nghiêm trọng
- Khó thở
- Các triệu chứng thần kinh (ví dụ: nhầm lẫn)
Nếu bị đánh dấu, các cá nhân có thể bị cách ly trong khi chờ đánh giá thêm.
Quy trình chuyển tuyến và cách ly
Những hành khách có các dấu hiệu phù hợp với tình trạng nhiễm bệnh có thể được chuyển đến các cơ sở cách ly được chỉ định và lên lịch xét nghiệm xác nhận, thường là RT-PCR khi có sẵn, và tuân theo hướng dẫn y tế công cộng.
Mặc dù cả hai quy trình đều nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật, nhưng mầm bệnh và chiến lược khác nhau đáng kể:
Nếu bạn đang bay quốc tế trong bối cảnh các cảnh báo về Nipah được tăng cường:
Bất chấp mức độ nghiêm trọng của Nipah, các chuyên gia y tế toàn cầu khẳng định rằng rủi ro đối với hầu hết hành khách vẫn ở mức thấp, đặc biệt là nếu không tiếp xúc gần với các ổ dịch, nhưng sự nhận thức và hợp tác là chìa khóa cho an toàn công cộng.
Các biện pháp kiểm tra tại sân bay đối với virus Nipah, bao gồm kiểm tra thân nhiệt, đánh giá tiền sử đi lại, bảng câu hỏi y tế và quan sát lâm sàng, phản ánh hành động y tế công cộng thận trọng để ứng phó với một loại mầm bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Mặc dù không phổ biến như các chế độ xét nghiệm COVID-19, nhưng các đợt sàng lọc có mục tiêu này giúp xác định những cá nhân có triệu chứng và giảm nguy cơ lây lan quốc tế mà không cần đến các lệnh cách ly rộng rãi. Khi các đợt bùng phát diễn biến phức tạp, hành khách nên cập nhật thông tin về cả các khuyến cáo y tế địa phương và các giao thức sàng lọc quốc tế, thông báo các triệu chứng một cách trung thực và thực hành vệ sinh tốt để bảo vệ bản thân và những người khác.
Nguồn: NDTV