Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 124kg trên sông

Ba người bạn đã thực hiện một chuyến đi câu cá ấn tượng trên sông Rio Grande. Gregor, Carlos và João, những ngư dân thường xuyên đi câu cá trong khu vực, đã bắt được một con cá pirarucu khổng lồ dài 2,07 mét và nặng 124 kg.

Loài cá này, vốn phổ biến hơn ở lưu vực sông Amazon, lại được coi là loài ngoại lai ở sông Rio Grande và kích thước của nó đã gây kinh ngạc cho người dân địa phương cũng như các ngư dân khác.

Gregor kể lại rằng anh và bạn bè đang câu cá ở một khu vực nằm giữa hai đô thị Frutal và Itapagipe, Brazil. Do mực nước sông thấp, họ nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở vùng đất ngập nước, mặc dù bị ngập nhưng lượng nước lại rất ít so với bình thường.

Con cá khổng lồ nặng 124kg.

Nhóm người nhanh chóng nhận ra đó là một con cá pirarucu khổng lồ và con cá đang ở trong tình thế dễ bị tổn thương với rất ít không gian để bơi.

Họ chuẩn bị mồi và thả câu, và con cá pirarucu đã cắn câu. Tuy nhiên, cuộc chiến rất dữ dội. "Chúng tôi đã vật lộn với nó khoảng 3 tiếng 20 phút. Sau rất nhiều lần giằng co, cuối cùng chúng tôi cũng tiếp cận được và kéo nó lên", Gregor kể lại.

Cá pirarucu là loài cá nước ngọt có vảy lớn nhất thế giới và là loài bản địa của lưu vực sông Amazon. Guilherme Resende, giáo sư Địa lý tại Đại học Liên bang Uberlândia (UFU), giải thích rằng đây là một loài rất cổ xưa, đã thoát ra từ các trang trại nuôi cá và sinh sống ở các con sông trong khu vực. Ông cũng giải thích rằng loài này đã thích nghi với vùng nước lạnh hơn và hầu như không có kẻ thù tự nhiên, với chế độ ăn vô cùng đa dạng. Mặc dù gây ngạc nhiên cho người dân địa phương, khu vực này đã có lịch sử về sự xuất hiện của những con cá pirarucu khổng lồ.