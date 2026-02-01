Phía sau khung cảnh New York trắng xóa như cổ tích những ngày này

Một cơn bão mùa đông lịch sử đã đổ bộ vào khu vực Đông Bắc nước Mỹ trong ngày 23/2 (giờ địa phương) khiến hàng triệu người phải ở trong nhà, buộc chính quyền ban hành lệnh cấm đi lại, trước khi dỡ bỏ vào giữa trưa, đồng thời gây ra hàng loạt chuyến bay bị hủy tại các bang New York, New Jersey, Massachusetts và Connecticut.

Tuyết trắng bao trùm khắp các con phố của thành phố New York tựa như cổ tích (Ảnh: Threads/ @ethanbarber.co)

Nhiều khu dân cư ở New York ghi nhận lượng tuyết dày tới khoảng 61 cm, khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn và hệ thống điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Threads/ @ethanbarber.co)

(Ảnh: Threads/ @ethanbarber.co)

Hàng nghìn cư dân tại bang này báo cáo mất điện, trong khi tại New Jersey, gần 40.000 khách hàng vẫn chưa được khôi phục nguồn điện tính đến đầu giờ tối cùng ngày

Một người đàn ông trượt tuyết giữa tuyết rơi ở Central Park khi bão mùa đông tràn qua New York City, ngày 23/2.

Một người đàn ông dọn tuyết để có thể lái xe khi tuyết tiếp tục rơi trong cơn bão mùa đông tại West New York, bang New Jersey, ngày 23/2

Người đi bộ di chuyển trên đường giữa lúc tuyết rơi dày trong cơn bão mùa đông tại New York City, ngày 23/2

Xe tải của Sở Vệ sinh Thành phố New York gắn lưỡi cày tuyết dọn đường trong lúc tuyết vẫn rơi. Cơn bão mạnh đã buộc trường học đóng cửa và khiến nhiều văn phòng, hệ thống giao thông chuyển sang lịch hoạt động khẩn cấp tại khu Bay Ridge, Brooklyn, New York.

Thị trưởng Zohran Mamdani đã thông báo tăng mức lương cho lực lượng xúc tuyết khẩn cấp lên 30 USD (khoảng 780.000 đồng) mỗi giờ, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 19 USD (khoảng 500.000 đồng) trước đây, nhằm đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp

Hơn 800 nhân viên đã được triển khai xuống đường để xử lý tuyết và đảm bảo an toàn giao thông, trong khi các trường học dự kiến vẫn mở cửa trở lại vào ngày 24/2

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống dân cư, cơn bão còn gây tê liệt hoạt động vận tải. Theo dữ liệu từ FlightAware, phần lớn các chuyến bay đi và đến các sân bay ở Boston cũng như khu vực New York đã bị hủy, nâng tổng số chuyến bay bị hủy trên toàn nước Mỹ trong ngày lên hơn 5.600. Song song đó, NJ Transit đã tạm ngừng toàn bộ tàu hỏa, xe buýt và hệ thống tàu điện nhẹ vô thời hạn. Dù vậy, bảng điện tử tại ga Penn Station ở Newark vẫn liên tục cập nhật các chuyến tàu không thể khởi hành, phản ánh tình trạng đình trệ chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.

Một người đi bộ bước trên đường giữa tuyết rơi tại khu Brooklyn, New York City, ngày 22/2

Một người chụp ảnh selfie khi tuyết rơi trong cơn bão mùa đông tại Brooklyn, New York City, ngày 22/2

Người dân đi bộ trên đường khi tuyết rơi dày tại Brooklyn, New York City, ngày 22/2

Những chiếc ghế phía trước một nhà hàng bị tuyết phủ trắng khi tuyết rơi trong cơn bão mùa đông tại khu Brooklyn, New York City, ngày 22/2

Một người đi bộ trên đường giữa lúc tuyết rơi trong cơn bão mùa đông tại khu Brooklyn, New York City, ngày 22/2

Người dân đi bộ qua cầu Brooklyn khi tuyết rơi trong cơn bão mùa đông tại New York City, ngày 22/2

Người dân đi bộ trên đường khi tuyết tiếp tục rơi dày trong cơn bão mùa đông tại New York City, ngày 22/2

Những chú vịt bơi lội trong ao giữa lúc tuyết rơi ở Công viên Trung tâm vào ngày 23/2 tại thành phố New York (Ảnh: Ryan Murphy/Getty Images)

Những chú chim bay qua lại giữa một thân cây và lan can trong màn tuyết rơi dày đặc ngày 23/2/2026 tại Brooklyn, New York (Ảnh: Jeremy Weine/Getty Images)

Một người mang theo hoa bước đi giữa tuyết rơi tại khu Lower East Side ngày 23/2/2026 ở New York City (Ảnh: Ryan Murphy/Getty Images)

Ngoài ra, tại bang Rhode Island, tuyết rơi dày tới gần 1 mét ở một số nơi. Thành phố Providence ghi nhận khoảng 83,8 cm tuyết tính đến giữa buổi chiều, mức cao nhất từng được ghi nhận với khoảng cách vượt xa kỷ lục cũ. Ông Josh Estrella, người phát ngôn thành phố, gọi đây là “trận bão tuyết lịch sử nhất mà chúng tôi từng trải qua”. Tại sân bay T.F. Green International Airport gần Providence, lượng tuyết đo được không chính thức lên tới khoảng 96,3 cm vào lúc 19 giờ.

Tuyết ướt nặng kết hợp với gió mạnh đã làm gãy nhiều cành cây và gây khó khăn cho lực lượng dọn tuyết. Xe cào tuyết của thành phố Providence đã phải ngừng hoạt động trong nhiều giờ. Ở bang Massachusetts, hơn 350 phương tiện bị mắc kẹt trên những tuyến đường trơn trượt.

Ba món đồ trang trí sân vườn tại Willington, bang Connecticut bị tuyết phủ trắng ngày 23/2, khi một cơn bão mùa đông đổ bộ (Ảnh: Mark Mirko/Connecticut Public)

Ở thời điểm cao trào của cơn bão, hơn nửa triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên toàn vùng Đông Bắc bị mất điện. Trong đó, gần 300.000 khách hàng ở Massachusetts và khoảng 100.000 ở New Jersey bị ảnh hưởng. Tại Cape Cod, hơn 85% khách hàng vẫn chưa có điện tính đến 21 giờ 30.

Thống đốc Massachusetts, bà Maura Healey, đã áp đặt hạn chế đi lại tại hạt Barnstable, bao gồm toàn bộ Cape Cod, cùng hai hạt lân cận trong chiều thứ Hai. Giới chức cũng hạ tốc độ tối đa trên tuyến cao tốc Massachusetts Turnpike xuống còn khoảng 64 km/ giờ. Dù tuyết đã giảm ở một số khu vực New England vào buổi tối, bà Healey kêu gọi người dân tiếp tục ở trong nhà để lực lượng chức năng dọn đường và khôi phục điện lưới.

Tại Boston, tuyết nặng và gió mạnh quật đổ nhiều cây xanh, gây mất điện cục bộ. Tuy nhiên, Thị trưởng Michelle Wu cho biết thành phố ứng phó tương đối ổn định, với số cuộc gọi cấp cứu và cứu hỏa thấp hơn thường lệ. Dù vậy, việc dọn dẹp có thể kéo dài nhiều ngày, đặc biệt khi dự báo cho thấy sẽ còn thêm tuyết trong tuần này.

Giới chức cảnh báo quá trình khắc phục hậu quả có thể kéo dài, khi lớp tuyết dày, ẩm và nặng tiếp tục gây áp lực lên hạ tầng điện và giao thông trong khu vực.

