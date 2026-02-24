Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?

Chi Chi, Theo Thanh Niên Việt 16:31 24/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Mọi thứ như vô thực dưới màn tuyết trắng xóa.

Một cơn bão mùa đông mạnh đã đổ bộ vào vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào thứ Hai (23/2), khiến hàng triệu người phải chôn chân tại nhà. Trận bão đã dẫn đến các lệnh cấm đi lạ và khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy trên khắp các bang New York, New Jersey, Massachusetts và Connecticut.

Theo đài Connecticut Public , một số khu vực trong bang ghi nhận lượng tuyết dày tới 2 foot (khoảng 60 cm), trong khi một số khu phố tại New York cũng ghi nhận mức tuyết rơi kỷ lục lên đến 60 cm . Hàng nghìn cư dân tại New York và New Jersey đã báo cáo tình trạng mất điện; riêng tại New Jersey, gần 40.000 khách hàng vẫn đang sống trong cảnh tối tăm tính đến chiều tối 23/2.

Cảnh tuyết rơi dày ở New York ngày 23/2

Dù trong tình trạng thời tiết cực đoan, nhiều người đã phải ngỡ ngàng trước khung cảnh New York hoa lệ những ngày này. Mọi thứ chìm trong màu trắng xóa như tuyết, vừa lạnh lẽo vừa có điểm vô thực.

Sang ngày 24/2, tuyết đã bắt đầu tan dần, nhưng do lượng tuyết còn phủ trên mặt đất quá nhiều, có thể phải mất vài ngày cuộc sống ở Bờ Đông nước Mỹ mới trở lại bình thường.

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 1.

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 2.

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 3.
Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 4.

Ảnh: Ethan Barber

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 5.

Một nhóm những người đam mê thể thao mùa đông đã bất chấp tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ -6 độ C để trượt tuyết tại Horsebarn Hill ở Mansfield, Connecticut vào chiều thứ Hai, khi những cơn bão tuyết đi qua sau trận bão đã đổ xuống hơn 30 cm tuyết trên khắp tiểu bang vào ngày 23 tháng 2. Ảnh: Connecticut Public

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 6.

Ba vật trang trí sân vườn ở Willington, Connecticut bị phủ đầy tuyết vào ngày 23 tháng 2. Ảnh: Connecticut Public

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 7.

Người dân xúc tuyết ở East Boston, bang Massachusetts, vào ngày 23 tháng 2. Ảnh: NHPR
Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 8.

Một người trượt tuyết trên đường phố Brooklyn trong điều kiện bão tuyết tiếp diễn vào ngày 23 tháng 2 tại thành phố New York. Ảnh: Getty Images

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 9.

Những chú vịt bơi lội trong ao giữa lúc tuyết rơi ở Công viên Trung tâm vào ngày 23 tháng 2 tại thành phố New York. Ảnh: Getty Images
Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 10.

Những chú chim bay lượn giữa một cái cây và lan can trong điều kiện tuyết rơi dày đặc vào ngày 23 tháng 2 năm 2026 tại Brooklyn, New York. Ảnh: Getty Images
Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 11.

Trẻ em trượt tuyết trên đồi Cedar Hill ở công viên Central Park, New York vào ngày 23 tháng 2 trong một trận bão tuyết. Ảnh: AFP qua Getty Images
Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 12.

Một người phụ nữ cầm hoa đi bộ trong tuyết ở khu Lower East Side, thành phố New York, vào ngày 23 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Getty Images

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 13.

Du khách kéo hành lý qua Quảng trường Thời đại trong một trận bão tuyết. Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 14.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 15.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 16.

Người Mỹ chơi đùa dưới tuyết. Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 17.

Một quầy hàng bán đồ ăn nhanh đặc trưng chất Mỹ. Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 18.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 19.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 20.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 21.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 22.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 23.

Ảnh: Getty Images

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 24.

Ảnh: Getty Images

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 25.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 26.

Ảnh: New York Daily News

Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?- Ảnh 27.

Ảnh: Getty Images
Lời cảnh báo về thứ có thể khiến Trái đất tận thế
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày