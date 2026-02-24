Vừa tỉnh dậy, New York đã hóa xứ tuyết, nhưng phía sau khung cảnh cổ tích này là gì?

Một cơn bão mùa đông mạnh đã đổ bộ vào vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào thứ Hai (23/2), khiến hàng triệu người phải chôn chân tại nhà. Trận bão đã dẫn đến các lệnh cấm đi lạ và khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy trên khắp các bang New York, New Jersey, Massachusetts và Connecticut.

Theo đài Connecticut Public , một số khu vực trong bang ghi nhận lượng tuyết dày tới 2 foot (khoảng 60 cm), trong khi một số khu phố tại New York cũng ghi nhận mức tuyết rơi kỷ lục lên đến 60 cm . Hàng nghìn cư dân tại New York và New Jersey đã báo cáo tình trạng mất điện; riêng tại New Jersey, gần 40.000 khách hàng vẫn đang sống trong cảnh tối tăm tính đến chiều tối 23/2.

Cảnh tuyết rơi dày ở New York ngày 23/2

Dù trong tình trạng thời tiết cực đoan, nhiều người đã phải ngỡ ngàng trước khung cảnh New York hoa lệ những ngày này. Mọi thứ chìm trong màu trắng xóa như tuyết, vừa lạnh lẽo vừa có điểm vô thực.

Sang ngày 24/2, tuyết đã bắt đầu tan dần, nhưng do lượng tuyết còn phủ trên mặt đất quá nhiều, có thể phải mất vài ngày cuộc sống ở Bờ Đông nước Mỹ mới trở lại bình thường.

Ảnh: Ethan Barber