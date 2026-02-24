Nóng: Hãng ô tô nổi tiếng tuyên bố thu hồi 40.000 xe điện vì nguy cơ cháy pin

Theo Reuters, Volvo Cars sẽ thu hồi hơn 40.000 chiếc SUV điện EX30 vì bộ pin của chúng có nguy cơ quá nóng. Đây là một động thái có thể làm giảm danh tiếng của thương hiệu về sự an toàn và khiến công ty mất hàng triệu USD. Sự cố này đã khiến cổ phiếu của Volvo Cars giảm 4%.

Việc thu hồi chưa từng xảy ra trước đây, liên quan đến việc thay thế các mô-đun trong bộ pin điện của chiếc SUV trong nỗ lực cạnh tranh của Volvo với các thương hiệu Trung Quốc giá thành rẻ hơn. An toàn pin là một vấn đề rất nhạy cảm đối với các nhà sản xuất và người tiêu dùng xe điện. Hiện tại, tổng cộng có 40.323 chiếc xe EX30 Single-Motor Extended Range và Twin-Motor Performance bị ảnh hưởng, nhà sản xuất ô tô đến từ Thụy Điển chia sẻ.

"Chúng tôi hiện đang liên hệ với chủ sở hữu của tất cả những chiếc xe bị ảnh hưởng để tư vấn cho họ về các bước tiếp theo”, đại diện hãng xe lên tiếng.

Trong quá trình phát triển xe điện mới, một số nhà sản xuất ô tô đã phải đối mặt với tình trạng lỗi pin. Vào năm 2020, nguy cơ hỏa hoạn đã buộc phải thu hồi 140.000 chiếc Chevy Bolt do LG Electronics của Hàn Quốc cung cấp, chi phí 2 tỷ USD để sửa chữa.

Vấn đề về pin của Volvo xảy ra khi hãng này theo đuổi nỗ lực tiết kiệm 1,9 tỷ USD và hợp tác sâu hơn với công ty mẹ Geely, khi các loại pin được sản xuất bởi liên doanh được Geely hậu thuẫn: Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. Theo Volvo, nhà cung cấp đã khắc phục sự cố và sẽ cung cấp pin mới trong tương lai.

Thương hiệu đến từ Thụy Điển cho biết, họ sẽ thay thế miễn phí các xe bị ảnh hưởng, kêu gọi chủ sở hữu trong thời gian chờ đợi tiếp tục giới hạn sạc ở mức 70% để loại bỏ nguy cơ hỏa hoạn.

Volvo ra mắt mẫu SUV EX30 chạy hoàn toàn bằng điện trong một sự kiện ở Milan, Ý - Ảnh: Reuters

Phó chủ tịch dự báo phương tiện toàn cầu tại AutoForecast Solutions - Sam Fiorani cho biết: "Đặc biệt là EX30 rất quan trọng đối với Volvo, vì vậy họ phải làm đúng". Do đó, kể từ tháng 12, Volvo đã yêu cầu chủ sở hữu EX30 tại hơn 10 quốc gia bao gồm Mỹ, Úc và Brazil đỗ xe cách xa các tòa nhà và giới hạn mức sạc ở mức 70%.

Andy Palmer, một cựu chiến binh trong ngành đã giám sát việc ra mắt Nissan Motor Leaf EV vào năm 2010, cho biết Volvo cần cẩn trọng khi mắc sai lầm hơn so với các đối thủ vì danh tiếng về an toàn là mục tiêu thương hiệu của họ.

Theo phân tích của Reuters dựa trên số tiền mà một nhà sản xuất pin Trung Quốc có thể tính phí, các mô-đun pin thay thế mới có thể có giá 195 triệu USD, không bao gồm chi phí hậu cần và sửa chữa.

Về phía Volvo, họ cho rằng sự việc "có tính chất đầu cơ" và cần phải đàm phán với nhà cung cấp.

Theo: Reuters