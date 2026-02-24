Tỷ phú giàu hơn Donald Trump, CEO Starbucks sau 1 đêm: Thạc sĩ Thanh Hoa, 24 tuổi làm ông chủ tập đoàn dược phẩm lớn nhất châu Á

Năm 2019, khi cái tên Eric Tse (Tạ Nhất Thành, sinh năm 1995) bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mặt báo quốc tế, truyền thông Trung Quốc gọi anh bằng một cụm từ vừa choáng ngợp vừa gây tranh cãi: “tỷ phú sau một đêm”.

Thiếu gia Hong Kong 24 tuổi giàu hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông chủ Starbucks và CEO Snapchat lúc bấy giờ. Trước đó, anh thường chia sẻ cuộc sống xa hoa trên Instagram.

Tỷ phú Eric Tse Tạ Nhất Thành, sinh năm 1995

Gia thế cực khủng của tỷ phú trẻ tuổi

Cuối tháng 3/2019, hồ sơ công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) khiến giới đầu tư xôn xao: ông Tse Ping (Tạ Bỉnh), nhà sáng lập Tập đoàn dược phẩm Sino Biopharmaceutical, cùng vợ là bà Cheng Cheung Ling (Trịnh Tường Linh), quyết định chuyển giao khoảng 1/5 cổ phần tập đoàn cho con trai Eric Tse.

Theo Bloomberg, số cổ phần này tương đương 3,8 tỷ USD . Tỷ phú 24 tuổi cũng được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Sino Biopharmaceutical với mức lương 498.000 USD /năm.

Ông Tse Ping nhà sáng lập Tập đoàn dược phẩm Sino Biopharmaceutical

Sự kiện này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội quốc gia tỷ dân, không chỉ vì con số khổng lồ mà vì nó phản ánh làn sóng chuyển giao quyền lực thế hệ đang diễn ra trong giới tài phiệt Trung Quốc, đặc biệt ở Hồng Kông.

Ông Tse Ping thành lập Sino Biopharmaceutical vào năm 1997. Sino Biopharmaceutical chuyên phân phối, nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm dược phẩm sinh học để điều trị bệnh mắt và bệnh viêm gan.

Ông Tse Ping vốn xuất thân từ một gia tộc giàu có ở Trung Quốc, nhưng phần lớn gia đình ông di cư sang Thái Lan vào thập niên 50. Thời trẻ ông Tse gặp nhiều khó khăn, thậm chí mất cơ hội vào đại học.

Vợ chồng ông Tse Ping cùng các con

Công việc đầu tiên của ông chủ Sino Biopharmaceutical là "pha trà rót nước" tại Tập đoàn Chareon Pokphand (CP), một công ty gia đình có trụ sở ở Hong Kong. Sau đó ông phụ trách xử lý kinh doanh và thị trường bán lẻ trang sức Hong Kong.

Sau khi thăng tiến, ông được đưa về Trung Quốc. Với số vốn 12 triệu USD vay từ Tập đoàn CP, ông Tse quyết định mua 10 nhà sản xuất thuốc từ năm 1991 đến năm 1997. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính cuối thập niên 90 buộc ông phải bán 8 công ty dược phẩm để trả nợ cho CP.

Với vốn riêng còn lại, ông Tse giành quyền kiểm soát các công ty con. Vào năm 2000, Sino Biopharmologist được thành lập và trở thành một trong những nhà sản xuất thuốc lớn nhất của Trung Quốc và là một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất châu Á. Đưa ông Tse trở thành tỷ phú.

Eric Tse trở thành tỷ phú ở tuổi 24

Ông Tse đã từ chức chủ tịch tại vào năm 2015 nhưng vẫn giữ chức giám đốc điều hành. Vị trí chủ tịch được nhường lại cho con gái ông, Theresa. Vợ của ông, bà Cheng Cheung Ling, giữ chức giám đốc điều hành của nhà sản xuất dược phẩm.

Hành trình ‘thoát mác phú nhị đại’ của CEO ngành dược

Sinh ra tại bang Seattle (Mỹ), Eric Tse lớn lên trong môi trường quốc tế ngay từ nhỏ. Sau đó, anh về nước học tiểu học tại Bắc Kinh, trung học tại Hông Kông, trước khi sang Mỹ theo học ngành Tài chính tại Wharton School của Đại học Pennsylvania, một trong những “lò luyện CEO” danh giá nhất thế giới.

Sau khi tốt nghiệp Wharton, Eric không chọn nghỉ ngơi hay tận hưởng hào quang giàu sang. Anh tiếp tục theo học Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo Toàn cầu theo học bổng Schwarzman Scholars tại Đại học Thanh Hoa- chương trình đào tạo dành cho các lãnh đạo trẻ tương lai.

Song song với học thuật, Eric Tse còn thành lập China Summit Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục, văn hóa và phát triển thế hệ trẻ.

Trái với hình dung của nhiều người, Eric Tse không bước thẳng vào vị trí quyền lực cao nhất khi nhận cổ phần khổng lồ.

Trước năm 2019, anh từng làm việc bên ngoài hệ sinh thái gia đình, giữ vị trí CEO của Liepin North America, một công ty chuyên cung cấp giải pháp nhân sự cấp cao.

Từ năm 2018, anh mới bắt đầu tham gia sâu hơn vào Sino Biopharmaceutical, khởi đầu với vai trò trợ lý Chủ tịch, học cách vận hành tập đoàn dược phẩm trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, chịu giám sát y tế nghiêm ngặt và áp lực chính sách lớn.

Eric Tse thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội

Đến tháng 7/2022, Eric Tse chính thức được bổ nhiệm làm CEO của Sino Biopharmaceutical, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group - công ty con lớn nhất của tập đoàn, tập trung vào thuốc điều trị ung thư, gan và bệnh hô hấp.

Hiện nay, với khối tài sản hiện ước tính 8,4 tỷ USD, tương đương khoảng 218.000 tỷ đồng (theo Forbes, cập nhật ngày 9/2/2026), Tse Ping và gia đình hiện xếp thứ 43 Trung Quốc, 417 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Eric Tse là cổ đông cá nhân lớn nhất của Sino Biopharmaceutical.

Ở tuổi 31, Eric Tse đang đứng trước một bài toán quen thuộc nhưng không dễ: chứng minh rằng sự giàu có không chỉ đến từ thừa kế mà còn từ khả năng điều hành, tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm với một ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe hàng trăm triệu người.

Hiện tại, Eric Tse thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội, chủ yếu chia sẻ hình ảnh gắn với các hội nghị doanh nghiệp, diễn đàn chính sách và những chương trình dành cho doanh nhân trẻ.

Chuyện tình yêu của nam CEO vẫn là ẩn số khi anh chưa từng lộ tin hẹn hò trên truyền thông. Trong các bài chia sẻ của mình, Eric Tse bày tỏ muốn tập trung vào các dự án kinh doanh. Anh từng chia sẻ rằng anh không muốn được nhắc đến như một cá nhân giàu có mà là một phần của gia đình và một tổ chức lớn hơn.

Eric từng được trao các danh hiệu như “Top 10 Thanh niên Hoa kiều Mỹ xuất sắc” hay “Cá nhân tiên tiến có đóng góp nổi bật cho ngành sản xuất tỉnh Giang Tô”.

Hiện nay, anh là Ủy viên Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Bắc Kinh (CPPCC); ủy viên Liên đoàn Thanh niên toàn Trung Quốc.

Kể từ khi đảm nhiệm vị trí CEO, Eric Tse tập trung thúc đẩy 4 trụ cột chiến lược của Sino Biopharm gồm tích hợp tổ chức, đổi mới toàn diện, toàn cầu hóa và số hóa. Dưới sự lãnh đạo của anh, tập đoàn đẩy mạnh tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng tốc quá trình đổi mới.

Tính đến năm 2025, tập đoàn Sino Biopharmaceutical có hơn 25.000 nhân viên, doanh thu thường niên vượt 30 tỷ NDT (khoảng 114 nghìn tỷ đồng), với hơn 20 công ty con và đơn vị thành viên trải dài tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Thanh Đảo và nhiều trung tâm công nghiệp sinh học khác.