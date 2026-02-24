Hãng Philips Avent ra khuyến cáo về núm vú giả cho trẻ nhỏ

Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc sử dụng núm vú giả (ti giả) cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng, núm vú giả đem lại rất nhiều ảnh hưởng tích cực.

Một trong số đó là tác dụng trong giảm tỉ lệ mắc hội chứng chết đột ngột ở trẻ sơ sinh (SIDS). Những trẻ ngậm núm vú giả thường ngủ không say như những trẻ khác, và điều này giúp bố mẹ dễ đánh thức trẻ ra khỏi giấc ngủ quá sâu có thể gây ngừng thở ở trẻ. Hơn nữa, khi trẻ ngậm núm vú giả, trẻ có cảm giác vô cùng thích thú với nó, có nghĩa là nó đã làm cho trẻ cảm thấy vui vẻ.

Song, theo nhiều chuyên gia, bố mẹ bé cần cảnh giác với những tác động tiêu cực của núm vú giả.

Núm vú giả dùng bao lâu thay một lần?

Thương hiệu nổi tiếng này đã đưa ra lời khuyên về thời điểm nên thay núm ti cho trẻ. Trong thông báo, Philips Avent cho biết: "Chúng tôi khuyên bạn nên thay núm vú giả sau 4 tuần sử dụng vì lý do an toàn và vệ sinh. Nếu núm vú giả bị hư hỏng, bạn nên thay sớm hơn 4 tuần. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra kỹ núm vú giả nguyên tắc:

- Kiểm tra núm vú giả trước mỗi lần sử dụng.

- Kéo tất cả các bộ phận của núm vú giả theo mọi hướng để kiểm tra xem có dấu hiệu yếu đi không.

- Hãy đảm bảo rằng núm vú giả không có bất kỳ vết nứt nào.

Núm vú giả bị đổi màu vẫn an toàn để sử dụng và sẽ không gây hại cho bé, miễn là núm vú giả còn trong tình trạng tốt".

Còn theo hãng KAMIDI Việt Nam, ti giả nên được thay mỗi 2 tháng một lần hoặc ngay khi có dấu hiệu hư hỏng. Ti giả thường xuyên tiếp xúc với nước bọt của bé, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nên nếu sử dụng quá lâu ngày, vi khuẩn tích tụ và xâm nhập vào cơ thể bé, gây ra các bệnh về đường tiêu hóa và hô hấp.

Nếu thấy ti giả có các dấu hiệu rách, mòn, biến dạng thì ba mẹ cần thay mới ngay cho bé. Ti giả có thể bị rách, nứt hoặc mòn theo thời gian, dẫn đến nguy cơ bé nuốt phải các mảnh vụn. Việc nuốt phải các mảnh vụn ti giả có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe của bé, như nghẹn thở hoặc tắc ruột.

Những tác hại không ngờ

Theo Viện Y học ứng dụng, bố mẹ cần cảnh giác với những tác động tiêu cực của núm vú giả với sức khỏe răng miệng của bé. Bố mẹ nên cho trẻ ngừng ngậm núm vú giả khi trẻ 2 tuổi. Sau 2 tuổi, các vấn đề về sự thẳng hàng của răng hay sự phát triển của xương hàm đáng lẽ đều được sửa chữa sau 6 tháng thì đến tuổi này đều không có khả năng nữa. Vì vậy, kéo dài thời gian ngậm núm vú giả hay ngậm ngón tay cái sẽ gây ra các vấn đề phát triển của miệng, làm răng không thẳng hàng và làm thay đổi hình dạng của vòm miệng.

Nếu trẻ ngậm núm vú giả trong thời gian dài sẽ dẫn đến sự mở bất thường của ống vòi nhĩ, điều này dẫn đến các dịch ở họng theo đường này rò rỉ vào tai giữa, kéo theo vi khuẩn gây viêm tai giữa ở trẻ. Vấn đề ở đây là, khi trẻ bị viêm tai giữa kéo dài thì sẽ phải cần kháng sinh để chữa trị hoặc thậm chí là phẫu thuật.

Để trẻ từ bỏ thói quen ngậm ti giả là một điều không phải dễ dàng. Có một số cách mà bố mẹ có thể áp dụng để làm việc này, như: bôi giấm ăn lên núm vú giả hay một thứ gì đó làm cho nó có vị khó chịu; chọc thủng một lỗ lớn hơn ở đầu vú hoặc cắt ngắn núm vú đi để trẻ không còn cảm thấy thích nó nữa; hay sử dụng phương pháp “Cắt hoàn toàn” (nghĩa là ngay lập tức không cho trẻ ngậm núm vú nữa, không có giai đoạn giảm).

Một số lời khuyên:

Chỉ nên cho bé ngậm núm vú giả khi bé đi ngủ Núm vú giả có thể làm rách niêm mạc miệng nếu phần lá chắn của núm vú vào bên trong môi. Hãy tìm loại núm vú có lỗ thông ở phần lá chắn, nơi không khí có thể lưu thông. Điều này sẽ phát huy tác dụng nếu núm vú bị mắc kẹt trong họng của trẻ. Để đề phòng ngạt cổ, không nên cố định núm vú bằng dây quanh cổ bé, thay vì đó hay tìm loại núm có vòng tròn hình nhẫn ở ngoài để giữ. Loại núm vú bất đối xứng sẽ giúp bé giữ chặt nó khi ngậm mà không bị dễ rơi. Bỏ núm vú đi nếu không dùng nữa, vì nó không còn đủ vệ sinh để giữ lại hay cho người khác.

