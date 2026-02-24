Trực thăng quân sự Iran rơi xuống khu chợ sầm uất, ít nhất 4 người thiệt mạng

(Ảnh: AA)

Hãng thông tấn Mehr cho biết chiếc trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra trong khuôn viên chợ, gây cháy tại hiện trường. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy và triển khai công tác cứu nạn.

Trung tâm Huấn luyện Không quân Lục quân Iran xác nhận 2 quân nhân thiệt mạng gồm Đại tá Hamed Sarvazad - phi công điều khiển và Thiếu tá Mojtaba Kiani - phi công phụ. Ngoài ra, hai tiểu thương đang làm việc tại các quầy hàng trong chợ cũng tử vong do trực thăng rơi trúng và bốc cháy.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được công bố chính thức. Một số nguồn tin ban đầu nhận định có thể xuất phát từ trục trặc kỹ thuật. Cơ quan tư pháp địa phương cho biết đã mở cuộc điều tra và cử các điều tra viên tới hiện trường để làm rõ vụ việc.

Đây là vụ tai nạn hàng không quân sự thứ hai tại Iran chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần. Trước đó, ngày 20/2, một máy bay chiến đấu F-4 của Không quân Iran đã rơi gần thành phố Hamadan (miền Tây), khiến 1 phi công thiệt mạng trong khi người còn lại kịp thoát ra ngoài an toàn. Theo truyền thông nhà nước, vụ việc nhiều khả năng cũng do lỗi kỹ thuật.

Truyền thông Iran đưa tin về vụ rơi máy bay quân sự, ngày 24/2/2026 (Ảnh: AFP)

Iran trong nhiều năm qua ghi nhận không ít vụ tai nạn hàng không, cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự. Các chuyên gia cho rằng đội bay của nước này phần lớn đã cũ, nhiều máy bay được mua từ trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Việc chịu các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ và phương Tây khiến Iran gặp khó khăn trong tiếp cận phụ tùng chính hãng và nâng cấp trang thiết bị.

Vụ rơi trực thăng lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới dự kiến tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ). Giới chức Iran nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận sức ép từ bên ngoài, đồng thời để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận nhằm bảo đảm nước này không sở hữu vũ khí hạt nhân, song bác bỏ đàm phán về chương trình tên lửa.

Nhà chức trách Iran cho biết sẽ tiếp tục điều tra toàn diện vụ tai nạn, đồng thời rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn bay trong thời gian tới.

(Theo Reuters, Al Jazeera)