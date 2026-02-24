Cây ATM tự động “phun” hơn 11 triệu đồng, 2 phút sau 30 tờ tiền biến mất: Công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm 1 cặp vợ chồng

Theo thông tin từ Đồn Công an Biên phòng Tước Khê thuộc Chi đội Biên phòng Ninh Ba, Trung Quốc, sự việc xảy ra vào một buổi chiều tháng 5/2024. Khi đó, ông Vương - quản lý trực ban của một tổ chức tài chính trên địa bàn phố Tước Khê - phát hiện cây ATM tại đơn vị bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật và liên tục “phun tiền” ra ngoài mà không có bất kỳ thao tác rút tiền thành công nào.

Ngay khi nhận được thông tin, ông Vương lập tức rời khỏi phòng giám sát để ra ngoài kiểm tra. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, tổng cộng 30 tờ tiền mệnh giá 100 NDT do máy ATM nhả ra đã biến mất khỏi khu vực. Ngay sau đó, ông Vương đã trình báo vụ việc cho cơ quan công an địa phương.

Nhận được tin, cảnh sát phụ trách nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Qua trích xuất dữ liệu giao dịch và camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện rằng trước khi xảy ra hiện tượng máy ATM tự động xuất tiền, có một người đàn ông đã thực hiện thao tác rút tiền tại máy nhưng không thành công. Sau khi người này rời đi, máy ATM bất ngờ nhả ra số tiền mặt tương ứng với giao dịch trước đó.

Chưa đầy 2 phút sau, camera gần đó ghi nhận hình ảnh một cặp nam nữ xuất hiện tại khu vực đặt máy ATM. Hai người này đã nhặt toàn bộ số tiền đang nằm rải rác trên mặt đất rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ thông tin giao dịch, cảnh sát xác định người thực hiện thao tác rút tiền trước đó là anh Lý. Làm việc với cơ quan chức năng, anh Lý cho biết vào chiều hôm xảy ra sự việc, anh đã đến cây ATM để rút 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng) nhằm phục vụ việc sửa chữa chiếc thuyền đánh cá mới mua. Tuy nhiên, sau khi đưa thẻ vào máy và nhập mật khẩu, thiết bị không có phản hồi nên anh cho rằng máy đã hết tiền và rút thẻ rời đi.

Sau đó, khi thực hiện giao dịch tại một cây ATM khác, anh Lý phát hiện tài khoản của mình đã bị trừ 3.000 NDT dù chưa nhận được tiền mặt. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh đã liên hệ với ngân hàng để phản ánh sự việc.

Ảnh minh họa: Internet

Việc truy tìm 2 người xuất hiện trong đoạn video giám sát tưởng chừng rơi vào bế tắc do thiếu thông tin nhận dạng. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi một cán bộ công an tại địa phương nhận ra cặp nam nữ trong video chính là 2 người từng đến làm thủ tục đăng ký tạm trú tại đồn cách đó vài ngày.

Từ manh mối này, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định nơi ở và tìm gặp cặp vợ chồng nói trên tại phòng trọ. Ban đầu, 2 người này từ chối hợp tác làm việc với công an. Tuy nhiên, sau khi được giải thích rõ về các quy định pháp luật Trung Quốc liên quan đến hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác, họ đã thừa nhận việc nhặt số tiền do máy ATM nhả ra.

Theo lời khai, 2 vợ chồng này mới chuyển đến khu vực Tước Khê sinh sống và vẫn đang trong quá trình tìm kiếm việc làm. Do hoàn cảnh tài chính khó khăn, khi tình cờ phát hiện máy ATM tự động nhả tiền, họ đã nảy sinh lòng tham và vội vàng nhặt toàn bộ số tiền rơi dưới đất rồi rời đi. Cuối cùng, họ đã tự nguyện giao nộp lại đầy đủ 3.000 NDT cho cơ quan công an địa phương. Số tiền sau đó được hoàn trả cho anh Lý thông qua ngân hàng.

Qua sự việc này, cơ quan công an Trung Quốc nhấn mạnh rằng hành vi chiếm giữ tài sản do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc nếu không chủ động hoàn trả. Mọi người khi phát hiện tài sản không thuộc sở hữu của mình cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý không đáng có.

(Theo zjfzb.zjol.com.cn)