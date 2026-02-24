Đường sắt Trung Quốc phục vụ khoảng 258 triệu lượt hành khách từ đầu mùa Tết Nguyên đán

(Ảnh: CGTN)

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 22/2, tổng lưu lượng hành khách trong 40 ngày xuân vận đạt 258 triệu lượt. Riêng ngày 21/2 - ngày thứ 20 của mùa cao điểm, hệ thống đường sắt cả nước phục vụ khoảng 17,19 triệu lượt khách.

Dự kiến lưu lượng vẫn duy trì ở mức cao trong những ngày tiếp theo. Ngày 22/2 ước đạt 17,93 triệu lượt hành khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng mạnh, ngành đường sắt Trung Quốc đã bố trí thêm 2.203 đoàn tàu khách, đồng thời tăng cường năng lực vận tải trên các tuyến trọng điểm.

Các cơ quan chức năng cũng triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà ga và trên tàu, tối ưu hóa chiến lược bán vé, áp dụng chính sách giảm giá và tổ chức các chuyến tàu chuyên biệt phục vụ lao động nhập cư, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn và thuận tiện cho hành khách.

(Ảnh: Xinhua)

Tết Nguyên đán 2026 rơi vào ngày 17/2, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày - dài nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc. Đợt xuân vận năm nay diễn ra từ ngày 2/2 - 13/3 và thường được coi là cuộc di chuyển dân cư thường niên lớn nhất thế giới.

Trong riêng kỳ nghỉ Tết (15 - 23/2), hệ thống đường sắt toàn Trung Quốc đã vận chuyển khoảng 121 triệu lượt hành khách, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngày 23/2 ghi nhận kỷ lục mới với 18,73 triệu lượt khách trong một ngày.

Không chỉ vận tải hành khách, hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng được duy trì ổn định. Trong kỳ nghỉ, đường sắt quốc gia Trung Quốc đã vận chuyển 85,38 triệu tấn hàng. Các tuyến logistics quốc tế trọng điểm như tuyến tàu hàng Trung Quốc - châu Âu và Hành lang thương mại quốc tế trên bộ - trên biển mới tiếp tục hoạt động thông suốt, góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh sự gia tăng mạnh mẽ về đi lại, tiêu dùng và du lịch trong dịp Tết cũng tăng trưởng tích cực. Doanh thu phòng vé cả nước đạt 5,75 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 828,65 triệu USD), với 120 triệu lượt người xem. Thị trường du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét khi lượng đặt vé máy bay đến Trung Quốc tăng hơn 400% so với cùng kỳ năm trước.

(Theo Xinhua, CGTN)