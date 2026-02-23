Mua hộp quà cao cấp để đi biếu chúc Tết họ hàng, người phụ nữ ê chề khi mở ra và chứng kiến những gì bên trong

Ngày 23 tháng 2 là ngày mùng 7 Tết (Ngày Nhân nhật), nhiều người vẫn đang tất bật mở bao lì xì và các hộp quà tặng, nhưng sự cố sau đây quả thực là quá sức tưởng tượng. Một độc giả nữ ở Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ với tờ HK01 rằng cô và chồng trước đó đã sang Thâm Quyến, đến một siêu thị nổi tiếng tại trung tâm mua sắm Wongtee Plaza để mua một hộp bánh quà tặng trị giá 168 tệ (khoảng 632.000 VNĐ) biếu họ hàng. Không ngờ khi mở ra, một cảnh tượng gây sốc đã xảy ra khiến cô vô cùng lúng túng.

Nữ độc giả cho biết vào khoảng 7 giờ tối ngày 7 tháng 2, cô đã chọn mua "Hộp quà bánh dưỡng sinh ít đường" với vẻ ngoài rất sang trọng, ghi rõ bên trong bao gồm các loại bánh cao cấp như bánh yến mạch phục linh, bánh hồng sâm thạch hộc hay bánh linh chi hoa hồng.

Hộp quà Tết có giá cao, phù hợp đem biếu tặng ngày Tết

Đến ngày 18 tháng 2 (tức mùng 2 Tết), khi vợ chồng cô mang hộp quà đến chúc Tết một người thân lớn tuổi, khoảnh khắc mở quà ra đã khiến cả hai như bị sét đánh ngang tai. Bên trong hộp quà hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một miếng bánh nào. Tình huống này khiến cô vô cùng bối rối và cảm thấy đây là điềm không may mắn trong ngày đầu năm. Cô chia sẻ rằng cảm giác lúc đó giống như mình đang bày trò trêu chọc họ hàng, may mắn là người thân không để bụng nhưng cô vẫn không giấu nổi sự tức giận.

Bên trong hộp quà sang trọng hoàn toàn trống không, không rõ nguyên do

Người phụ nữ nhấn mạnh rằng lúc mua hàng, cô đã chủ động chọn hộp nằm ở phía sau kệ chứ không phải lấy nhầm hàng trưng bày. Cho đến khi mang đi tặng, cô chưa từng mở hộp ra kiểm tra vì thấy hộp vẫn có độ nặng nhất định. Cô hối hận cho biết sau này chắc chắn sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ trước khi thanh toán.

Ngay sau khi phát hiện vấn đề, cô đã liên hệ phản ánh với phía siêu thị qua WeChat nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Sự việc nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, một số ý kiến cho rằng đây là một sự cố rất thiếu sót trong khâu quản lý, trong khi số khác nghi ngờ có thể lõi bánh đã bị ai đó lấy trộm ngay tại siêu thị và để lại vỏ hộp không trên kệ.

Nguồn: HK01