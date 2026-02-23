Robot hình người của Trung Quốc mất kiểm soát, đá chảy máu mũi người điều khiển giữa đám đông

Sự cố xảy ra với mẫu robot Unitree G1 trong một buổi biểu diễn trước đám đông tại Trung Quốc. Theo đoạn video được chia sẻ rộng rãi, robot bất ngờ mất thăng bằng khi đang trình diễn và đổ sập xuống đất. Thay vì nằm yên, cỗ máy này lập tức vung tay chân theo nhiều hướng khác nhau trong trạng thái được cho là cố gắng tự phục hồi.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một người đàn ông, được cho là người vận hành robot, đã lao tới để giữ thân máy nhằm ngăn cú ngã. Tuy nhiên, hành động này khiến anh trở thành nạn nhân trực tiếp. Một cú đá bất ngờ từ robot đã trúng vào mũi anh. Ở phần sau của video, người đàn ông được nhìn thấy ngồi xổm dưới đất, ôm mũi đang chảy máu.

Dù vết thương dường như không đe dọa tính mạng, hình ảnh này nhanh chóng gây tranh luận về mức độ an toàn của robot hình người khi hoạt động trong môi trường đông người. Mẫu robot liên quan là Unitree G1 do công ty Unitree Robotics phát triển.

Người chia sẻ đoạn video, Eren Chen, tự nhận làm việc cho Booster Robotics, cho rằng nguyên nhân có thể đến từ cách robot được huấn luyện bằng học tăng cường. Trên nền tảng X, Chen viết rằng với các chính sách học tăng cường hiện tại, robot được đào tạo để làm mọi cách nhằm đứng dậy sau khi bị ngã.

Trong quá trình cố gắng phục hồi đó, nó đã đá trúng mũi người đứng gần, gây chảy máu nhiều và có thể dẫn đến gãy xương. Theo ông, đây nên được xem là vấn đề an toàn cần được ưu tiên xử lý.

Thực tế, không phải đây là lần đầu tiên Unitree G1 gây lo ngại. Trong nhiều video khác ghi lại cảnh robot này bị ngã, chúng thường vung tay chân theo hướng ngẫu nhiên khi tìm cách đứng dậy. Điều này khiến việc tiếp cận để hỗ trợ hoặc can thiệp trở nên rủi ro.

Một trường hợp khác cũng từng được ghi nhận cho thấy robot G1 đá vào vùng hạ bộ của một người đàn ông khi đang bắt chước các động tác võ thuật của anh. Các màn trình diễn võ thuật và động tác chiến đấu hiện được nhiều hãng sử dụng để quảng bá khả năng giữ thăng bằng, phản xạ và độ linh hoạt của robot hình người.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, những màn biểu diễn ấn tượng đó không phản ánh đúng mục tiêu cốt lõi của công nghệ robot trợ lý, vốn được định hướng để hỗ trợ công việc hằng ngày.

Vấn đề an toàn càng trở nên cấp thiết khi robot ngày càng được thiết kế để hoạt động gần gũi với con người trong không gian chung. Nguyên tắc này từng được nhấn mạnh trong Ba định luật robot của Isaac Asimov, trong đó đặt ưu tiên cao nhất là robot không được gây hại cho con người.

Những lo ngại không chỉ dừng ở Unitree. Một người tố giác tại Figure AI từng cảnh báo rằng robot của công ty đủ mạnh để nghiền nát hộp sọ người. Người này kể lại sự cố một robot bất ngờ trục trặc và tung cú đấm vào tủ lạnh, để lại một vết lõm sâu trên cánh cửa thép không gỉ, suýt trúng một nhân viên đứng gần.

Các sự cố này cho thấy một thực tế rằng khi robot ngày càng mạnh hơn và linh hoạt hơn, rủi ro vật lý đi kèm cũng tăng theo. Trong khi các video biểu diễn tiếp tục thu hút sự chú ý và tạo hiệu ứng lan truyền, câu hỏi quan trọng hơn là liệu các nhà sản xuất đã đặt an toàn lên vị trí ưu tiên tương xứng hay chưa.

Sự cố với Unitree G1 có thể chỉ là một chấn thương nhẹ, nhưng nó là lời nhắc nhở rõ ràng rằng khoảng cách giữa màn trình diễn công nghệ và môi trường ứng dụng thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Khi robot bước ra khỏi phòng thí nghiệm và tiến gần hơn đến đời sống hằng ngày, mỗi cú vung tay hay bước chân mất kiểm soát đều có thể trở thành bài kiểm tra thực sự cho tiêu chuẩn an toàn mà ngành công nghiệp này cam kết hướng tới.